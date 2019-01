A la hora de salir a la ruta, desde Salud piden extremar recaudos para viajar seguro

Compartir

















Cada verano cientos de miles de familias transitan las rutas para pasar sus vacaciones en otras provincias o países vecinos. Para evitar riesgos innecesarios durante el viaje, desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia brindaron algunos consejos básicos para viajar tranquilos.

Indicaron que es importante planificar el viaje de manera que la duración tenga relación con las velocidades máximas permitidas en ruta. También pidieron respetar las normas; la velocidad máxima establecida en ruta obedece a estudios rigurosos de tránsito destinados a brindar seguridad, eficacia y comodidad: se debe circular dentro de los límites establecidos y demorar el tiempo que sea necesario para llegar a destino.

Cuando las distancias sean prolongadas, lo aconsejable es realizar paradas periódicas y tomar descansos. Así los pasajeros puedan estirar las piernas, ventilar el habitáculo y cargar combustibles.

Los bultos y equipaje deben ir bien sujetos y ubicados de manera que no vulneren la seguridad de los pasajeros ni dificulten la visibilidad y maniobrabilidad del conductor.

Además, la cartera de salud provincial recordó que todos los ocupantes del vehículo deben utilizar cinturón de seguridad. Los niños deben viajar en el asiento trasero y en los sistemas de retención que corresponda según su edad. Mantener las luces bajas encendidas en todo momento. Avisar con antelación las maniobras con la luz adecuada. Respetar las normas de tránsito y velocidades máximas. No realizar adelantamientos indebidos. Mantener la distancia intervehicular correspondiente.

Por último, desde la cartera de salud local insistieron que quienes manejan no pueden consumir bebidas alcohólicas, ni tomar pastillas que pueda provocar somnolencia. No adelantarse en curvas y puentes. En días de lluvia, extremar las precauciones. No cruzar vados, ríos y arroyos.

Si por alguna razón tiene que caminar por la ruta, hacerlo por la banquina en sentido contrario al tránsito. Llevar botiquín de primeros auxilios y tener a mano los números de emergencia y kit de seguridad del vehículo.