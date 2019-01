Colonia de Vacaciones: Paraíso de los Niños

Compartir

















Como cada año, niños de la provincia e incluso otros provenientes de estados argentinos que están de visita participan de manera gratuita de las diversas actividades recreativas que lleva adelante el gobierno provincial en el Complejo del Parque Infantil.

Este vienes la inestabilidad climático no acompaño para que los colonos disfrutaran de los natatorios, de todas maneras se organizaron diferentes actividades para el divertimento general, además de charlas vinculadas a la salud bucal. Y justamente los niños además de las gorras y remeras alusivas a la colonia que reciben, en esta jornada se les hizo entrega de un kits conteniendo un kits bucal.

El ministerio de Cultura y Educación acompaña esta opción de aprendizaje a través del entretenimiento, en este paréntesis de actividades áulicas donde sus protagonistas disfrutan de las vacaciones junto a familiares, amigos y socializan entre sus pares.

Emoción y felicidad se pueden reflejar en los rostros de todos aquellos que asisten al predio: “Es muy lindo este lugar, yo ya vine el año pasado y ahora estoy nuevamente. Jugamos a la pelota, hacemos ejercicios y también nos hacen la revisación médica”, expresó Benjamín (10 años) del barrio Colluccio.

“Yo soy de Buenos Aires, me gusta venir acá porque aprendemos muchas cosas, hacemos más amigos, jugamos, compartimos, en mi provincia hay pero son todos privados, acá es más divertida la colonia, se hace de todo”, Jonathan (11 años).

Por su parte, Luciana del barrio Militar, quien asiste a la escuela2 dijo: “Aquí desayunamos, después vamos al parque y venimos a la pileta, el agua está linda, siempre vengo” y Ayelén (10 años) “Voy a la Escuela Fragata de Libertad, en Buenos Aires no tenemos piletas libres para ir, me gusta mucho Formosa, vamos a la plaza, almorzamos y allá no hay tantas piletas grandes”.

En esta experiencia atractiva, cada grupo tiene asignado coordinadores con actividades planificadas y organizadas para brindarles otro verano de mucha alegría y diversión al aire libre a sus beneficiaros.

“Eran muy esperadas estas fechas por todos, tenemos grupos de niños de los distintos barrios que están viniendo con mucha alegría. Quiero destacar, la pre pileta, un espacio donde primero realizan el saludo a las banderas, después el desayuno compartido debajo de una arboleda imponente y seguidamente un tiempo de aprendizajes, de reflexión, de estar juntos”, resaltó la Subsecretaria de Educación, Prof. Analía

Heizenreder.

Además agregó: “Tenemos una macro planificación para la provincia de Formosa y esto le debemos al gobierno que se preocupa y ocupa de cada uno de los formoseños, en este lugar es el tiempo de los niños pero así también está el de los productores, amas de casa, abuelos, este es el modelo formoseño y estamos orgullosos de que así sea. Hay niños que están de visita en nuestra ciudad, aquí no se pregunta de dónde vienen, acá el hecho de ser niño le da el derecho de venir a la colonia al igual que todos los demás”.

Así también, el profesor Hernán Marcelo Silva explicó: “Llevo cinco años trabajando acá, nos vamos organizando según la edad y el sexo pero al momento de jugar todos se integran. Tenemos actividades dentro y fuera de la pileta, juegos recreativos, masivos, motores y deportivos. Hay profesores en cada sector observándolos, cuidando la integridad de cada

chico para que puedan divertirse y brindarles también seguridad a los padres de que sus hijos la van a pasar bien y de este modo poder prevenir cualquier accidente, estamos para eso”.