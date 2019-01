POLICIAL VOLEY FUE PRESENTADO DE CARA AL INICIO DE LA LIGA A2

Compartir











Este miércoles por la mañana fue presentado el plantel de vóley de Policial y su cuerpo técnico fueron presentados para lo que será su participación en la Liga A2 de Voley por tercera temporada consecutiva con la intención del elenco formoseño de poder obtener este año el ascenso a la elite del vóley Nacional. El debut de los dirigidos por Martín López será este jueves a partir de las 21:30 horas visitando a San Martín de nuestra ciudad.

Con la presencia de los jugadores y quienes forman parte del staff técnico para esta temporada; autoridades provinciales con la presencia del Director de Deportes Luis Ortellado, así como también la dirigencia de la Asociación Mutual encabezada por su presidente Walter Arroyo, se realizó la conferencia de prensa del equipo que deberá hacer su estreno de temporada durante el jueves.

Uno a uno fueron presentados los jugadores de la temporada 2019, cuatro de ellos en calidad de refuerzos –dos brasileros- y la mayor parte del plantel oriundo de nuestra Provincia que con el correr de los años se han ido ganando un lugar en la formación titular y hoy serán protagonistas directos de la segunda categoría del vóley argentino.

“Cuando empezamos a hablar de esta posibilidad de ser parte de la segunda categoría del vóley argentino por supuesto pensamos primero en los números pero debíamos hacer lo posible porque tenemos que potenciar y sostener a nuestros jugadores, a los nacidos acá en Formosa. La AMP busca potenciar el deporte, estamos detrás de esa idea, más si son deportistas nuestros y potenciados por los que llegan desde otros lugares, y para ello recurrimos a un entrenador que tendrá la tarea de armar un buen equipo y que nos mantenga la ilusión de llegar lo más alto posible”, dio inicio así la conferencia con las palabras del presidente Arroyo. Quien agregó“Esos logros se sustentan de tres pata: jugadores comprometidos, cuerpo técnico que sepa desarrollar esa idea y la dirigencia que lleva adelante las gestiones para el desarrollo de todo eso. Quiero destacar el apoyo del gobierno Provincial a través de la Subsecretaría de Deportes con unapolítica de deporte clara y de desarrollar y donde nosotros queremos hacer nuestro aporte y ojalá que estemos un poquito mejor que el año pasado así que ahora Martín (López), apenas te pedimos el ascenso (risas)”.

En representación de la Provincia se encontraba el Director de Deportes Ortellado quien dijo que “Quiero felicitar a la AMP, en especial al equipo de vóley; apostamos a todas las facetas del deporte, y Ustedes serán un ejemplo de muchos jóvenes de toda la Provincia, entonces es una responsabilidad muy grande porque serán el espejo de todos ellos sobre todo los que juegan al vóley. Desde el Gobierno apostamos y acompañamos en todo este emprendimiento porque sabemos del compromiso que tiene la entidad policial no sólo en el vóley sino que en muchas áreas deportivas porque están convencidos de que el deporte es una herramienta esencial para el desarrollo de los jóvenes. Ahora ya no sólo será Policial sino que cuando salen de la Provincia será el equipo de Formosa que nos representa”.

Opiniones

Uno de los factores claves de esta disciplina en la entidad es el profesor Carlos Rojas, hoy en la faceta de Manager del equipo, “Agradecido con la toda la comisión directiva de la AMP por creer y apoyareste proyecto. Agradecido con todos los jugadores que una vez más confían en esta institución, hay muchos jóvenes con un promedio de 20 o 21 años y eso nos da mucho futuro.A los chicos del club quiero decirles que Ustedes obligaron a dar el pasito, porque fueron el motor para que hoy tengamos este lugar tras ganar los Evita Nacional, estar en copas argentinas de clubes con los mejores del país y a nivel Provincial ganaron todo, a nivel Regional también y faltaba este escaloncito que le debíamos a Ustedes y cuando se presentó este proyecto, no dudaron, más allá de lo difícil que demanda económicamente ser parte de esta competencia. Este año la vara está muy alta porque terminaos tercero el año pasado pero con trabajo vamos a llegar”.

Sobre el acompañamiento de parte de la AMP dijo que “Si estamos acá con un plantel joven es porque hubo un acompañamiento permanente de toda la institución. Si se llegó a este nivel de parte de los jugadores es porque siempre hubo un acompañamiento. Todo esto no se termina acá con la Liga A2, esto se debe seguir potenciando, el año pasado teníamos 8 refuerzos, este año son 4 pero porque hay jugadores formoseños que pasan a ser el primer recambio o bien ya están como titulares en el equipo y los jugadores eso lo saben, el poder sentirse a gusto porque tratamos de brindarles lo que podemos. Y fueron ellos los que se ganaron esto que estamos viviendo hoy”, dijo Rojas.

Mientras que el entrenador, Martín López, formoseño de largo recorrido dentro de la disciplina con pasado en seleccionados nacionales y en equipo de Liga A1, manifestó que “La vara está alta, desde lo deportivo y desde todo lo que viene haciendo el club Policial; contamos con mayoría de jugadores formoseños, el objetivo será mejorar lo del año pasado y eso implica estar en la final, no será fácil y como le dije a los jugadores, en el deporte no es como la matemática pero sí creo tenemos todo para llegar al objetivo: jugadores, entrenadores y dirigencia, está todo dado. Son 22 jugadores trabajando día a día y eso queremos plasmar en los partidos. No es sólo ilusión, es trabajo, entrenar, dar todo y eso vamos a encontrar en este equipo, buscando jugar un buen vóley. Acá tenemos mucho para ser un gran equipo”.

Sobre su llegada y estancia en Formosa para continuar trabajando, dijo el DT que “La posibilidad de dirigir en mi Provincia, con mayoría de jugadores formoseños, los conocía a muchos de ellos, lo que se hizo el año pasado tuvo mucho que ver con los formoseños y realmente es una competencia muy difícil, una Fase Regular cómoda en cuanto a cantidad de partidos pero una Segunda Fase criminal con tres partidos en tres días y se puede llegar a jugar 12 partidos en 20 días y eso es difícil pero lo estamos planificando para poder hacerlo”.

El debut

Policial deberá jugar su primer partido este jueves desde las 21:30 horas en la cancha de San Martín ante el Franjeado; una vez más serán ambos elencos los formoseños que participarán de la segunda categoría del vóley argentino. Ante la consulta sobre el partido del debut, López dijo, “Me preocupa másnosotros, más de lo que pueda hacer el rival; desde mañana empieza y vamos a ver cuál este nuestro piso, aprender a ganar jugando bien o mal pero aprender a hacerlo y mañana será esta primera evaluación y ahí veremos para que estamos. Pero debemos dejar todo hasta lo último y a partir de ese sacrificio empezar a construir el camino al objetivo”.

La primera presentación como local en el estadio Centenario para Policial será el domingo 20 del corriente cuando reciba a Tucumán de Gimnasia desde las 21:30 horas. Posteriormente deberá esperar hasta el 26 de enero para recibir a Tucumán Voley, el 27 enfrentar también como local a Salta Voley; el 3 de febrero recibir a Paracao de Entre Ríos y luego a partir del 7 de febrero empezar una mini gira que lo tendrá jugando en Jujuy, Salta y Tucumán.

EL PLANTEL

1-Rodrigo Ocampo-Opuesto

3-Pablo Rivero-Central

4-Maximiliano Quiñónez-Punta/Receptor

5-Iván Aquino-Central

6-Jon Camarichi-Opuesto

7-Leandro Niz-Punta/Receptor

8-Lucas Fleytas-Armador

9-Gastón Ortíz-Armador

10-Marcos Cabrera-Central

11-Maximiliano Cerqueti-Punta/Receptor

12Héctor Villalba-Líbero

13-Marcos Cordeiro-Punta/Recpetor

14-Esteban Roffe-Central

15-Axel Mendoza-Líbero

16-Pedro Aquino-Opuesto

17-Víctor Da Silva-Opuesto

18-Edgardo Lioca-Armador

19-Gonzalo Ortíz-Líbero

20-Gastón Monges-Opuesto

STAFF TÉCNICO

Carlos Rojas-Manager

Martín López-Entrenador en Jefe

Ulises Mantenberg-Entrenador Asistente

Oscar Amargán-Segundo Asistente

Sergio Domínguez-Estadista

Sergio Silva-Preparador Físico

Mario Zárate-Médico

Luis Viera-Kinesiólogo

Ángel Lezcano-Utilero