Nación no paga y no remiten las vacunas contra el Meningococo

El responsable del departamento inmunizaciones de la provincia, licenciado Julio Arroyo se refirió no solo al stock de las vacunas y la importancia que tiene la aplicación de la misma, sino a la preocupación generada por el faltante de las dosis contra el Meningoco.

En cuanto a las personas que se hayan vacunado pero no tienen el certificado en su poder explico que “las personas que se vacunaron y no tienen forma de comprobarlo van a tener que vacunarse nuevamente para poder obtener el certificado. El certificado de vacunación internacional tiene una característica especial y por el momento solo se está entregando el mismo en el departamento inmunizaciones de la ciudad capital.

Con respecto a la falta de dosis de la vacuna contra el meningococo explico: “En septiembre del año pasado el ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, suspende la vacunación de los chicos de 11 años con la única dosis de la vacuna contra el meningococo”. Sostuvo que “aluden esto a inconvenientes en la producción de laboratorio productor, y esto no es así, ya que nosotros nos hemos comunicado con el laboratorio y nos afirman que tienen todas las dosis destinadas a Argentina, pero al no efectivizarse el pago las dosis no pueden ser traídas al país”.

“Actualmente todas las provincias tienen faltantes de dosis de vacunas contra esta enfermedad, inclusive para los bebes que deben tener la dosis a los 3, 5 y 15 meses de vida”.

Recordó además que “esta enfermedad tiene una altísima probabilidad de tornarse fatal o puede dejar secuelas neurológicas o secuelas de otro tipo de órganos como por ejemplo la amputación de miembros”.

La vacuna contra el meningococo en la actualidad tiene un costo que ronda los $3500 y $4000 y a raíz de las decisiones tomadas por el gobierno nacional, en ningún vacunatorio público del país cuentan con esta vacuna. El grupo más vulnerable ante esta realidad son los lactantes menores de un año.

Para finalizar Arroyo recordó que “Esta vacuna no se está aplicando en ningún vacunatorio publico de la provincia ni del país porque el ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación no provee en este momento de la vacuna porque Nación no está efectivizando la compra de la vacuna al laboratorio productor, no existe otro motivo por el cual no se esté contando con la vacuna”.