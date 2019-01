Madre agradeció atenciones de salud que recibió su pequeña hija

Compartir











María De Los Ángeles Acosta, vecina Clorindense, mamá de Agustina de 2 años, agradeció a todo el personal del Hospital “Cruz Felipe Arnedo” por las atenciones que recibió la niña para recuperar su salud.

Comentó que la niña ya se encuentra en buen estado de salud “y ya estamos en casa, gracias a las atenciones que le dieron en el hospital de nuestra ciudad mediante el trabajo y el cariño de todo el personal de salud con quienes estoy muy agradecida sinceramente”.

La pequeña había estado internada durante 10 días desde el momento que ingresaron al hospital por una sintomatología que presentaba. “Después de hacerle varios estudios, me dijeron que tiene una bacteria y que era necesario que quede internada para hacerle un tratamiento hasta que se recupere totalmente y así fue gracias a Dios”, señaló.

“Desde el día que nos internamos porque yo me quedé con ella, las enfermeras, los médicos, y todos los que trabajan en el hospital nos trataron muy bien. Constantemente estuvieron atentos a nosotras, le realizaron controles permanentes tal cual lo fue solicitando el médico y de acuerdo a lo que iba necesitando mi hija”, remarcó.

Asimismo, la joven madre de 26 años, residente del barrio 1 de Mayo de la ciudad fronteriza, aseguró que “Siempre que necesitamos mi hija o yo cualquier clase de atención médica o simplemente controles de salud, venimos al hospital, pedimos un turno y nos atienden sin problema”.

En tanto añadió que “no solo en esta oportunidad que mi hija estuvo con este problemita de salud, sino que siempre que vamos, hacemos las consultas, nos indican los tratamientos, nos dan los medicamentos y todo lo que necesitamos. Todo gratuitamente, sin tener que pagar nada”.

“Estoy muy agradecida con todo el equipo de este hospital, desde el director hasta los demás profesionales y todo el personal. Me parece importante contar esto porque muchas personas no saben todo lo que el hospital y los centros de salud hacen por los vecinos que no tenemos obra social; e inclusive también por los que tienen pero que igual van ahí para atenderse. Algunos porque su obra social no los atienden bien o porque simplemente se sienten mejor con las atenciones que les dan ahí”, aseguró.

Al tiempo puso de relevancia que “muchos solo se dedican a buscar y contar si pasa algo malo. Pero también tenemos la obligación de contar lo bueno y por eso yo quiero comentarles a todos los formoseños sobre el trabajo que hacen en nuestro hospital y que a pesar de la mala situación que vive el país, cada vez que venimos al hospital, las atenciones que nos dan son excelentes y no nos cobran nada”.

Centro de salud 1° de Mayo

La agradecida mamá, hizo mención también al centro de salud de su barrio, afirmando que “ahí nos atendemos todos los que vivimos en el barrio y otras familias de barrios cercanos. Además que nos atienden muy bien, periódicamente también el equipo de salud recorre las casas para dar atenciones en el domicilio, vacunar y programar turnos para otras consultas”.

Al concluir destacó que “Es un centro de salud que tiene servicios muy completos así que no podemos quejarnos de nada. Tenemos todos los servicios de salud en nuestro propio barrio y cuando algo no pueden solucionar, como por ejemplo el caso de mi hija, rápidamente hacen la derivación al hospital donde nos reciben sin problemas y nos atienden más que bien”.