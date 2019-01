Advierten posible aumento del gas envasado en garrafas

Compartir











Fueron las duras declaraciones de la Defensora del Pueblo Adjunta de la Provincia, Sylvina Portillo, quien reconoció estar al tanto del aumento del gas natural envasado en garrafas en otras provincias como Santa Fé, Misiones, Corrientes y el Chaco, destacando que “la oleada alcista no tardará en llegar a la provincia, mientras tanto desde la secretaría de Energía de la Nación, responsable de la fijación, el mantenimiento y el control de los precios de referencia no afirman ni niegan que el alza del precios se halle o no avalada por dicha área”.

Afirma que “desde el sector empresario, remarcó la funcionaria, aducen que el costo de sus prestaciones se ha incrementado durante el año 2018, con subas en el combustible, mantenimiento de las unidades de transporte, costo laboral, energía eléctrica, etc., lo cual urge una readecuación del valor de las garrafas, más aún si se tiene en cuenta que la norma que fijó el último incremento, con un valor de referencia en $ 216, Resolución Nº 5/18 de la subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos de la Nación, ha perdido vigencia a Octubre del año pasado”.

“Todo lo expresado es atendible, -subrayó a su turno el Secretario Letrado de la Defensoría, José Porfirio García-, con más razón desde el Gobierno Nacional, por intermedio de la Secretaría de Energía, a cargo de Gustavo Lopetegui, se deberían fijar reglas claras para la determinación de los valores y así evitar acciones de hecho como las que realizan los empresarios de otras provincias en desmedro de los derechos de los consumidores que ya no soportan la carga de los aumentos”.

Advierte que “la problemática surge porque desde el área federal se fomenta la anarquía y la especulación en el sector, pues media mora de la misma en el dictado de la Adenda que fija el nuevo acuerdo de precios, lo que está motivando el avance del sector empresario y causará serios daños en nuestra provincia, pues cuando no existen normas precisas reina la especulación en los intermediarios que es lo que tendremos que esperar para los próximos días”. En éste sentido, los funcionarios nombrados remarcaron que, “desde la Defensoría, se impugnará todo aumento no autorizado por el organismo nacional competente, se solicitará la inmediata intervención de nuevo secretario de Energía de la Nación, efectos de que transparente el sistema que fija el precio del gas en garrafas, evitando así perjuicios económicos a los consumidores locales y instándose paralelamente al encargado por el Gobierno Nacional del Programa Hogar en Formosa, Enrique Zárate a que formule idénticos pedidos a sus superiores inmediatos, en defensa de los derechos económicos de los formoseños amparados en la Constitución Nacional Art. 42 de la Constitución Nacional y 74 de la Carta Magna de la Provincia”.-