Lamentan la muerte de una pequeña por precariedades del complejo Loyola

Compartir











El Defensor del Pueblo José Leonardo Gialluca denunció que la tragedia donde una pequeña de tres años -Milena Abigail Sosa Silva- oriunda de Corrientes perdiera la vida en el “Complejo San Ignacio de Loyola” al caer por un hueco que se encuentra entre la cinta asfáltica y la senda peatonal al Río Pilcomayo, pudo evitarse si las obras proyectadas en ese sector, Nación las hubiera ejecutado.

Para la Defensoría la pequeña “podría estar viva si las autoridades nacionales entre ellos el ex subsecretario de Planificación Fernando Alvarez De Celis, ascendido a secretario de Planificación Territorial, hubieran cumplido con la construcción de un nuevo puente que se encuentra aprobado y que en fecha 13 de abril del año 2016, informáramos que: a raíz de los pedidos y gestiones de la Defensoría del Pueblo ante el ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de Nación, avanza el proyecto que tiene la finalidad de que el complejo fronterizo San Ignacio de Loyola que nos une con el Paraguay sea adecuado estructuralmente de modo tal que cuente con espacios físicos funcionales para los distintos organismos que allí desempeñan funciones, como por ejemplo Migraciones, Aduana, SENASA, Gendarmería Nacional y otros”.

Expuso que “en la actualidad y desde hace mucho tiempo esta entrada al país día a día se convierte en más caótica, tanto para ciudadanos argentinos, como para extranjeros, ya que se produce un fuerte cuello de botella en el que se hacinan personas y vehículos particulares, de transporte de pasajeros, de transporte de cargas, de sustancias peligrosas, de combustibles, de ganado y luego deben transitar por un puente que de provisorio pasó a ser permanente y de una sola mano”.

La Defensoría considera que “hay que lograr un paso fronterizo complementado, como existe en otras provincias (Misiones-Brasil) de modo tal que todos los ciudadanos reciban un trato digno y con lugares de atención apropiados para discapacitados, mujeres embarazadas, adultos mayores, transporte público de pasajeros, etcétera”.

En tal sentido, el subsecretario de Planificación, Fernando Álvarez De Celishoy actual Secretario de Planificación Territorial, informó que “el Programa de Optimización de la Conectividad Territorial entre Argentina y Paraguay se está desarrollando dentro del área a su cargo y que en dicho contexto, en noviembre de 2015, se finalizó el estudio de Factibilidad por fases del Programa de Optimización de la Conectividad Territorial del Nodo Clorinda (Argentina)–Área Metropolitana de Asunción (Paraguay)”.

Explico que “este estudio se concretó como una iniciativa binacional para superar todas las dificultades que plantea la Defensoría de Formosa. Así se reconoció un programa de inversiones de corto y mediano plazo que incluye un nuevo puente que reemplaza al existente en San Ignacio de Loyola, la instalación de nuevos centros de control fronterizos, con la optimización de procesos de control de vehículos y personas, la puesta en valor de los accesos viales a la zona de frontera y soluciones de tránsito vecinal fronterizo en la pasarela La Fraternidad.

Todo esto fue aprobado por ambos países en la reunión del Grupo Técnico Mixto Argentina-Paraguay, que reúne a los organismos técnicos intervinientes en fronteras de los dos países y de las provincias y regiones involucradas.

Con el estudio de factibilidad se finalizó la etapa de preinversión de los proyectos de conectividad previstos para el área y se han expuesto ante los representantes del FONPLATA, la necesidad de financiamiento para la ejecución de los proyectos, de manera que en poco tiempo ya se podrían comenzar las obras respectivas.

El Ombudsman Provincial señaló que “por estas cosas es que no nos cansaremos de denunciar que en nuestro país todas las prioridades a favor de la gente se han dejado de lado, y únicamente el presidente de la Nación Mauricio Macri, y Christine Lagarde, titular del FMI, entienden que el programa que se nos ha impuesto está funcionando normalmente”.

“Puede ser que para los bancos, para los empresarios, para los ministros que tienen sus depósitos fuera del País y no los van a traer nunca, todo este bien, pero nosotros no entendemos que siga muriendo gente porque Formosa ha sido relegada desde Nación para cualquier tipo de obra pública”, advirtió.

Incluso lamento que “las obras de Participación Público Privada -PPP- por el riesgo país no se llevan adelante, “entonces no busquemos responsabilidades en el caso antes descripto, si no conocemos lo que el Gobierno Nacional tendría que haber realizado en este y en muchos casos más seguramente”.

Concluyo diciendo que “exigiremos al ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a cargo de Jorge Faurie y a Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Obras Públicas y Viviendas, que se reactive la construcción de este puente y que sea financiado con fondos que los mismos deberán averiguar”.