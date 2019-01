Despejan dudas sobre la acreditación del bono de $5000

Compartir











Ante variadas consultas de ciudadanos ante la Defensoría del Pueblo, ya que ante el pago del bono de $5.000 dispuesto por el Gobierno de la Provincia para los empleados públicos tanto pasivos como activos depositados en las cajas de ahorros de los mismos, se encontraban con sumas menores. Ante esta situación el Ombudsman, José Leonardo Gialluca conjuntamente con la Defensora Adjunta, Sylvina Portillo y con la colaboración de duncionarios del Banco Formosa SA se pudo determinar que en esta ocasión se acreditó el bono antes citado bajo código de haberes distinto a la forma de acreditación de la segunda cuota del SAC; razón por la cual si quedó alguna suma pendiente por deuda vencida de productos del Banco y/o por códigos de descuentos autorizados a favor de terceros (financieras, mutuales, etc.), que no se cubrió porque no había saldo suficiente del sueldo o del haber depositado el 21 de diciembre pasado, el Banco Formosa retuvo las sumas necesarias para saldar las mismas.

En virtud de ello es que algunos usuarios del Banco de Formosa se encuentran con esta situación que no está acreditado en su caja de ahorro la totalidad de los $5.000. Aquí también se señaló que son miles los casos de embargos judiciales por alimentos que obviamente hace que el titular de la cuenta le retengan los porcentajes que la Justicia ha ordenado oportunamente, como así también en el caso de los docentes que trabajaron o poseen cierto número de horas se les paga un proporcional relacionado con las anteriores. No obstante lo cual de existir alguna queja o reclamo el Defensor del Pueblo pidió que con los antecedentes necesarios se acerquen ante el Organismos de la Constitución o el Servicio Financiero Administrativo del Ministerio de Educación y también para cualquier consulta podrán dirigirse a la Dirección de Atención al Usuario del Banco de Formosa- sito en calle Pringles esquina Sarmiento.

“De existir “algún error, se procederá al pago como corresponde sin ningún tipo de burocracia”, pero antes se deberán tener en cuenta las distintas situaciones que se pueden plantear y en las cuales podrían estar involucrados los beneficiarios del bono que dispuso abonar el Gobierno Provincial como un auxilio para todos los empleados públicos ante la crítica situación económica que se atraviesa, lo cual no ha permitido al sector privado pagarlo en la mayoría de los casos en su totalidad como si lo ha hecho el Estado Provincial, sino en dos o tres cuotas según la capacidad de la empresa de que se trate”, fue explicado.