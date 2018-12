Insfran reitero que hay otra alternativa y otra salida para la Argentina en 2019

Compartir











El gobernador Gildo Insfran asistió este sábado a la inauguración del moderno Parque Acuático construido en El Colorado -con los auspicios del concejo deliberante y la municipalidad de dicha ciudad del sur provincial- oportunidad en la que al aludir a los hechos políticos de 2019 reitero su convencimiento que hay otra alternativa y otra salida para la Argentina.

El mandatario se refirió al tema a partir de los mensajes que lo precedieron y en los que se hacía referencia a las circunstancias críticas por las que atraviesa el país y en particular aquellos sectores más vulnerables de la comunidad.

Explico de esa manera sus reiteradas apelaciones a la unidad para superar la coyuntura derivada del pronunciamiento de gran parte de la ciudadanía que creyó en las promesas que le hicieron.

“Siempre digo que el pueblo no se equivoca nunca, pero ocurre que le mintieron y no cumplieron lo que le prometieron”, opino para subrayar su criterio de que “nunca lo van a cumplir con esta política que llevan adelante”.

El gobernador reitero su propósito de seguir trabajando con el intendente, los concejales y el pueblo de El Colorado del mismo modo como ha ocurrido hasta ahora y que derivo en la realización de numerosas obras que contaron con el financiamiento de recursos del tesoro provincial.

Hizo mención, además, a la inquietud de un grupo de lugareños porque aún no se iniciaron iniciamos los trabajos para la obra del nuevo Instituto, anticipando que el año que viene comenzaran a realizarse.

Aquí destaco la buena administración de la comuna coloradense haciendo notar que se trata ella de una gestión que no es de izquierda ni de derecha ya que considera que es un buen administrador el que piensa en su pueblo y no en otro interés particular

Menciono que del mismo modo como el intendente Brignole hizo referencia a su municipio, la provincia tiene un fondo anti-crisis para ser utilizado en ocasiones como las actuales.

Menciono que cuando asumió el PEP no se quejó de la provincia recibida con muchas deudas e inconvenientes tras lo cual se refirió a quienes demuestran no entender sobre el manejo de la administración.”Dicen para que tienen esos fondos porque no lo usan para tal o cual cosa y eso es no entender el valor del ahorro justo que permite salarios justos”, explico.

Convivencia democrática

El mandatario destaco como un gesto de convivencia democrática l presencia en el acto de concejales radicales y del ex diputado provincial Armando Peyro, señalando que interpreta su prédica acerca de la unidad “lo que no implica dejar de ser lo que uno es “.

Al advertir el bullicio de los niños que disfrutaban de las flamantes instalaciones, evoco a Perón cuando señalaba que de una niñez feliz surgen los hombres buenos, para acotar que “esto es lo que buscamos, la felicidad de los niños y para que la felicidad sea completa ese sentimiento debe darse también en el seno de la familia”.

Saludo a todos los formoseños en esta jornada especial donde se conmemoraba el día de la concepción virginal de Jesús, y dada nuestra sangre guaraní también se pone el acento en el Día de la Virgen de Caacupé.

Bases solidas

El diputado nacional Ramiro Fernández Patri, destaco que para que este parque que emociona sea posible antes el “estado provincial genero bases solidas ejecutando obras básicas de infraestructura”, señalando el pavimento, energía eléctrica, conectividad, etc.

Indico la visión de Insfran de incluir al turismo como uno de los ejes de desarrollo provincial, destacando que la naturaleza lugareña sumada a complementos como este parque acuático dentro de un camping con varias opciones para el entretenimiento, era fundamentales en la trilogía para apuntalar esta industria en franca expansión.

Significo a Perón que hizo realidad el “turismo social” para que el pueblo humilde disfrutara de vacaciones, marco en el cual pondero obras que la provincia realiza en esta ciudad como el gran complejo con cinco piletas comunitarias en la Jurisdicción Cinco y la gran pileta climatizada que se construye en el centro de Educación Física 1.

Anfitriones

Para el intendente Mario Brignole, emocionado en varios pasajes de su mensaje, la obra constituía una “rebeldía” en este tiempo de crisis y ajuste en nuestro país, reprochando la decisión nacional de haber eliminado una herramienta tan federal como el Fondo de la Soja que permitió realizar tantas obras y dar trabajo a los coloradenses. Les dijo a quienes se mostraron preocupados en lo laboral, que seguirán teniendo trabajo por los proyectos a realizar con recursos propios y los que financiara la provincia a través de un nuevo convenio.

La “magnifica” obra fue financiada por el Concejo Deliberante de la ciudad coloradense, cuya presidenta, Clara Graciela Doroñuk expuso las bondades de este complejo único en la provincia y otras acciones emanadas del parlamento comunal a favor de la comunidad. Plazas, sala de salud, pavimento, iluminación, becas a estudiantes, maquinarias, se cuentan entre los aportes.

Agradeció a todos los que colaboraron para que esta proyecto se hiciera realidad y anticipo que los niños de condición humilde ingresaran gratis a disfrutar de los entretenimientos, “con lo cual la equidad del modelo formoseño no se quedaba en una declamación sino una efectiva realidad”.

Asistentes

Entre las autoridades asistentes se contaron el presidente provisional de la Legislatura, Armando Cabrera, el Jefe de Gabinete, Antonio Ferreira, el intendente de El Colorado, Mario Brignole, diputados nacionales, provinciales y comunales, intendentes, ministros del PE y muchísimas familias de la zona e incluso llegados de otras regiones de la provincia y la vecina Chaco.

Insfran participo del corte de cintas y descubrimiento de placas, iniciando un recorrido por las magnificas instalaciones de dos hectáreas de este parque que pasa a integrar el camping coloradense a la vera del rio Bermejo.