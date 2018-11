Finaliza la Campaña Nacional contra Sarampión y Rubéola 2018

Compartir











Este viernes 30 de noviembre concluirá la Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión y la Rubéola 2018, que tuvo su inicio el 1° de octubre pasado con el objetivo de vacunar a todos los niños de entre uno y cinco años de edad con una dosis adicional, obligatoria y gratuita de vacuna Triple Viral.

El licenciado Julio Arroyo, Responsable del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, confirmó que “este viernes 30 finalizará la Campaña Nacional de Vacunación contra el Sarampión y la Rubéola, destinada a todos los chicos que tienen entre uno y cinco años, quienes se tienen que aplicar una dosis adicional de la vacuna Triple Viral”.

“En una sola vacuna se previenen tres enfermedades sarampión, rubéola y paperas”, expuso el funcionario, detallando que “hasta este viernes 30 hay tiempo para que los padres acerquen a su hijo o hija al centro de salud más próximo a su domicilio, donde recibirán la dosis. No se necesita indicación médica y no se tiene que abonar absolutamente nada, ya que esta campaña es totalmente gratuita y obligatoria”.

Refirió que “vacunamos a los niños en esa edad para seguir sosteniendo la eliminación del sarampión y la rubéola, que hace más de 20 años que en Formosa no tenemos y esto es gracias al trabajo que hace el Gobierno provincial a través del Ministerio de Desarrollo Humano, vacunando intensivamente a lo largo y ancho del territorio durante todo el año”.

“Esta vacuna se encuentra en el Calendario de Vacunación para los chicos cuando cumplen un año de edad y una segunda dosis cuando ingresan a la escuela a los cinco o seis años”, puntualizó.

A modo de balance, el licenciado Arroyo remarcó que “llevamos adelante en toda la provincia, desde María Cristina y hasta la ciudad capital, una intensiva campaña, los equipos de salud han salido a los jardines maternales, los jardines de infantes, las escuelas, casa por casa, los vacunatorios, entre otros, así que tenemos muy buenos números en la campaña”.

“Quienes por algún motivo no han podido acercar a su hijo o hija a vacunar, pueden hacerlo durante todo este viernes 30, el último día de la campaña”, reiteró el funcionario.

Faltantes desde Nación

Arroyo fue consultado sobre el envío de otras vacunas por parte de la Nación, advirtiendo que “para lo que fue esta campaña contra el sarampión y la rubéola las dosis estuvieron disponibles, pero no así otras vacunas como por ejemplo la dosis contra la meningitis”.

Alertó que la misma “desde el año pasado ya viene teniendo inconvenientes en la provisión”, haciendo notar que “todas las provincias de la región, no sólo Formosa, estamos permanentemente haciendo reclamos para que se nos envíe en tiempo y forma estas dosis.

El funcionario recordó en tal sentido que “el Gobierno Nacional suspendió hace ya dos meses la vacunación contra la meningitis a los niños de once años”, reprochando que “eso se sigue sosteniendo, no nos envían las dosis para aplicar a los chicos de once años de edad”.

“La vacuna contra la meningitis se incluyó el año pasado en el Calendario de Vacunación para los chicos a los tres meses, a los cinco meses, un refuerzo a los 15 meses y después una única dosis a los once años; esta última es la que está pospuesta así que las pocas dosis que nos envían estamos destinando para aplicar a los niños de tres, cinco y 15 meses de edad”, finalizó.