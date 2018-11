Advierten faltantes de vacunas antirrábicas y para prevenir la poliomielitis y meningitis

Compartir











Como consecuencia de denuncias efectuadas por ciudadanos afectados por la faltante de vacunas ante la Defensoría del Pueblo; se llevaron adelante una serie de acciones y gestiones entre las que se pueden mencionar, una reunión de trabajo mantenida por los asesores jurídicos María Eugenia Pereyra y Alejandro Ballesteros y el responsable del Departamento de Inmunizaciones del MDH de la Provincia, Julio Arroyo,.

Como resultado de la misma se pudo determinar que respecto a las vacunas antirrábicas, la provincia cuenta actualmente con aproximadamente 150 (ciento cincuenta) dosis y que las mismas conforme Protocolo Vigente cubrirían únicamente a 10 (diez) personas. El citado Protocolo dictado por Resolución 1223/18 del Ministerio de Salud de Nación, establece que a fin de reducir el consumo de esta vacuna y poder contar con dosis de reserva cuando los adultos son mordidos por animales (perros, gatos, monos, cuatíes, zorros, etc.) en la zona del cuello, cara, pies o manos, se aplican las 4 (cuatro) dosis; para el caso de menores de edad no se tiene en cuenta el sector del cuerpo dañado y se aplican todas las dosis necesarias. En este contexto se hace la diferencia con animales domésticos y/o domesticados que al morder a una persona y pudiendo realizarse un seguimiento del mismo durante 10 (diez) días, “únicamente se aplican de una a tres dosis y se suspende el tratamiento en el caso de que los Agentes del Programa de Zoonosis Provincial y/o de la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosisexpresen que el animal no posee rabia”. El propio funcionario del MDH informó que se han efectuado en los primeros meses de este año, los pedidos de dosis correspondientes al Ministerio de Salud de Nación y se les ha informado que no existen las mismas porque son muy pocos los laboratorios en el mundo que desarrollan este tipo de vacunas, inclusive existió una posibilidad de compra a la India (laboratorio no certificado) o de obtener vacunas donadas desde Cuba pero nada hasta ahora se ha concretado.En provincia de Buenos Aires por ejemplo aumentaron la producción de la vacuna de FUENZALIDA PALACIOS para los casos de rabia (que según algunos estudios tiene efectos adversos).

El Ombudsman ProvincialJosé Leonardo Gialluca informó que en la provincia de Salta están existiendo inconvenientes con la denominada rabia canina y en Tucumán con la rabia transmitida por la mordedura de murciélagos. Asimismo, se denunció que no solamente esta faltando la vacuna contra la rabia, sino que además no se encuentra la vacuna Memveo que se aplica para contrarrestar los casos de meningococo y que puede afectar tanto a niños como adultos. En la actualidad en nuestra provincia esta vacuna (Menveo) se está aplicando a los bebés de 3, 5 y 15 meses y a las niñas/os de 11 años no, por haber sido suspendida por el Gobierno Nacional. También se encuentra en faltante la vacuna -Salk-contra la poliomielitis. En este contexto desde el Organismo de la Constitución se intimó que de manera urgente el actual Ministerio de Salud y Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley, realice todas las acciones necesarias para el envío a nuestra provincia de vacunas para proteger a los ciudadanos de la rabia, de la poliomielitis y la Vacuna antimeningococo, puesto que es una obligación que se encuentra en cabeza del Estado Nacional obtener las mismas y no dejar desamparados a los ciudadanos argentinos en un tema como el de la Salud Pública y altamente sensible como es el de las vacunas, que justamente se aplican para prevenir y erradicar diferentes enfermedades. Por último, se informó a toda la Comunidad que por las razones antes expuestas, únicamente se está vacunando actualmente en el Vacunatorio del MDH ubicado frente a Bomberos y en los Hospitales. No así en las Salas y Centros de Salud tanto públicos como privados, no pudiendo retirarse ninguna dosis para ser colocadas en entidades privadas ni particulares y en el caso de los recién nacidos se aplican todas las existentes y necesarias en el Hospital de la Madre y el Niño, como así también en el Vacunatorio antes mencionado.