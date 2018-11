Brindan información sobre programa de rehabilitación cardiopulmonar en el HAC

Compartir











El programa de Rehabilitación Cardiopulmonar del Servicio de Medicina Física área de Kinesiología del Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo”, ofreceuna asistencia integral a los pacientes en pos de una mejor la calidad de vida y modificación de los factores de riesgopara conseguir un estilo de vida saludable.

La rehabilitación cardiopulmonar es el proceso por el cual los pacientes con enfermedad cardiaca-pulmonar o ambas son atendidos por un equipo de profesionales de la salud para guiar y controlar el óptimo mantenimiento físico y psicosocial, por medio del cual pueda reintegrarse por sus propios medios a la vida familiar, social y laboral.

El Programa de RC conduce a mejorar la clase funcional, controlar el dolor, mejorar la actividad sexual, retorno laboral, mejorar la calidad de vida, disminuir la mortalidad y mejorar el estado de ánimo y la autoconfianza.

La rehabilitación Cardiovascular se divide en cuatro fases, de las cuales la primera se realiza durante la internación del paciente, la fase dos se efectúa en el gimnasio terapéutico con supervisión del kinesiólogo a cargo del programa y su equipo (enfermeros, profesores de educación física) y tiene como objetivo promover la educación del paciente y su familia, además aumentar gradualmente la frecuencia, intensidad y duración de la actividad física, reduciendo al mínimo el tiempo para retomar un nivel de trabajo óptimo.

La tercera fase es la rehabilitación aplicada una vez estabilizado las respuestas cardiovasculares y fisiológicas del paciente al ejercicio donde se prescribe y coordina un programa de entrenamiento, la cuarta fase es de mantenimiento y corresponde a la actividad física permanente que se puede realizar en centros con baja exigencia de supervisión médica.

Se recuerda a todos aquellos pacientes que quieran ingresar al programa deben documentar la enfermedad coronaria y/o condiciones relacionadas a la enfermedad cardiaca o enfermedad pulmonar:Cardiovasculares: post infarto de miocardio, post cirugía de revascularización miocardiaca, post ATC, ICC, isquemia silerte, claudicación intermitente, MCPD, pre y post trasplante, HTA controlada, etc.

Respiratorias: EPOC (evidencia A), asma (evidencia B), bronquietasis (evidencia B), trasplante pulmonar (evidencia C), cirugía de reducción de volumen pulmonar (evidencia B), fibrosis pulmonar (evidencia C), etc.

Los mismos deberán presentar datos actualizados en el HAC: Historia clínicacompleta, fecha del evento, evolución y complicaciones, fármacos, historial médicos, quirófano relevante, luego se realizar una entrevista con el pacientey familiar acompañante en la que se explicará en que consiste el programa, sus objetivos, riesgos, y se evaluará el estado general del paciente.