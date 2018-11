“Somos gente de Gildo”, remarcan coincidentes paipperos orgullosos”

Compartir











María Barboza, paippera de Tacaaglé, relató que “tengo una huerta donde trabajan conmigo mis once hijos y siembro de todo. También tengo chancho, oveja, chivo, vaca, gallina, pato, de todo. Y me siento orgullosa con el PAIPPA y con el gobernador Gildo Insfrán, quien me entregó mi casa PAIPPA. No quiero que cambie nunca”.

Fue coincidente la opinión de muchos otros como ella, aunque su testimonio sintetiza el sentir de los pequeños productores de la zona.

“Recibimos todo tipo de semillas, como maíz y algodón. Gracias a toda esta ayuda podemos sobrevivir porque todos estos aumentos de precios nos complican la vida”, indicó la mujer.

Comentó que “yo vendo y así podemos solventar nuestros gastos. Hago empanadas, vendo lechón, huevos, verduras, de todo un poco, y así vamos para adelante”.

“Tener estas ayudas es fundamental. Somos gente de Gildo, estamos muy agradecidos”, subrayó, valorando asimismo que “tengo una hija que ya se recibió de docente y está trabajando en Buena Vista. Otra hija mía trabaja en el CEDEVA, así que estoy más que agradecida con el señor Gobernador, no sé qué darle”.

Asimismo, al hablar en el OPNGT realizado en General Belgrano el productor paippero Walter Morales aludió a la importancia del PAIPPA, remarcando que tras su lanzamiento en 1996 “la provincia comenzó a asistirnos con la preparación de suelos y la entrega de semillas, nos instruían en el manejo de cultivos, poco a poco nuestras chacras empezaron a proporcionarnos lo necesario para nuestro sustento. Después pudimos vender a buenos precios”.

“Tras fallecer mi padre, me hice cargo de la chacra, me hice paippero y continué con el trabajo de campo. De esta forma pude criar a tres hijos y el mayor orgullo para mí es que uno está estudiando la carrera docente en el Instituto de Formación Docente de Belgrano”.

Finalmente resaltó “la gestión del doctor Insfrán, que nos apoya para obtener nuestro sustento y también implementa políticas que les permiten a nuestros hijos estudiar y desarrollarse en su localidad, que es donde queremos estar”.

Por su parte, el pequeño productor Omar Lemos, de Belgrano, remarcó que “pasaron ya más de veinte años del lanzamiento del PAIPPA en Belgrano y es un programa que sigue creciendo porque la asistencia se hace desde la preparación del suelo, se entregan las semillas y los hervicidas, se hace el seguimiento de los cultivos y la fumigación y, si hablamos del algodón, se cosecha con los equipos que tiene la Municipalidad”.

“Hoy en día se fueron diversificando los cultivos, si bien el algodón es lo primero en la zona, se hacen plantaciones de maíz y sorgo forrajero. Se creció mucho también en la ganadería gracias al Gobierno provincial porque hay una asistencia crediticia que hace que podamos vender bien los terneros”, resaltó.

Cerró diciendo que “hay una asistencia total desde el Gobierno de la provincia, en todos los sentidos”.