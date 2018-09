“Nadie nos torcerá los brazos si estamos unidos y organizados”

Compartir











El presidente de la comisión de fomento de Gran Guardia Lázaro Caballero, le dijo al gobernador que los intendentes le encomendaron que le dijese que harán todos los esfuerzos para que nadie le tuerza los brazos.

Insfran aludió a ese mensaje con una expresión en guaraní que fue dicha tras pedir a los jefes comunales que se quedasen tranquilos: “Yo no soy hijo de ratón para tener miedo al ruido de la carona”.

“Nadie nos va a torcer los brazos en la medida que estemos unidos, organizados y solidarios y estoy dispuesto a todo para defender los intereses de los formoseños que no se negocian”, aseguro.

A continuación sintetizo los ejes de su gestión:” queremos y defendemos la educación pública y gratuita pero lo decimos de corazón y en coherencia con nuestro proceder y no como algunos que festejaron cuando gano este gobierno y ahora nos quieren hacer creer a través de algunas marchitas que están defendiendo la educación pública y gratuita.

Nosotros somos coherentes. Lo dijimos antes, lo hicimos antes y lo seguiremos haciendo”.

A ello agrego:” Defendemos .a ciencia y la tecnología porque a través de ella estamos defendiendo la soberanía política. En la gestión anterior se pusieron en el espacio los satélites Arsat I y Arsat II.

Ni bien asumieron con el ministro de Ciencia los entregaron a los privados, los privatizaron. Ésa es una forma también de perder soberanía tecnológica”.

El mandatario señalo que cuando las actuales autoridades nacionales asumieron estaban en las mejores condiciones para tomar créditos porque recibieron un país desendeudado ya que solo el 22% del PBI significaba la deuda argentina que en la actualidad está en más del 60 por ciento.

Depreciación de la moneda

Al referirse a las complicaciones que se plantearon en el plan económico financiero del país, dijo que derivo, entre otras cosas, en la depreciación de la moneda argentina y el que sufrió el dólar para pronosticar que “todo esto tendrá un efecto terrible sobre las espaldas de los que menos tienen a través de las tarifas y del proceso inflacionario.

“En estos días van a ir a realizar compras y no es van a vender lo que necesitan. No porque sea malo el comerciante sino porque hoy los productos no tienen precio y no saben si venden o no la mercadería disponible ante la incertidumbre de saber si podrá reponer sus stock”, advirtió.

Y a modo de ejemplo menciono algo que nunca aconteció desde que tiene uso de memoria: “Los cloridenses no pueden ir a comprar a Puerto Elsa ( Nanawa, Paraguay) porque no les reciben el peso argentino. Deben esperar hasta el lunes para saber que ocurre con la moneda en un hecho que jamás ocurrió lo que evidencia a que grado de depreciación de la moneda hemos llegado”.