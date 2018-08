“Tati” corre la sexta en la pista que lo vio nacer

Compartir











El fin de semana se corre la sexta fecha del Súperbike Argentino con la participación del único formoseño José TatiGalli que buscará reafirmar el podio en la fecha anterior y meterse entre los tres primeros en el Campeonato; la pista será la mundialista Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, escenario de donde es oriundo el equipo de Tati, el TRH Racing y donde el pilto formoseño tuvo sus primeras experiencias que luego lo llevaron a ser parte de la elite del motociclismo nacional.

Haber obtenido el tercer lugar en El Cabalén de Alta Gracia entusiasmó mucho mas al formoseño y su equipo que ahora sube la vara y quiere ir en busca del mejor resultado que lo pueda llevar a meterse entre los tres mejores del torneo promediando la mitad de la competencia, “Trabajamos mucho después de la carrera en Córdoba donde pudimos llegar al podio y eso nos entusiasmó mucho y venimos trabajando todas estas semanas; fuimos a Posadas a entrenar durante dos días, me puse bien Yo y la moto también para la carrera de Termas y Dios quiera que nos vaya como en Córdoba y podamos llegar al podio nuevamente. Estamos cuarto en el torneo a tres puntos del tercero y el objetivo sería poder escalar y meternos entre los tres primeros”.

A medida que los resultados llegan, los objetivos se van modificando, poder estar entre los diez primeros se cumplió al día de la fecha, haber llegado a un podio también sucedió y ahora la intención es repetir el podio y así escalar posiciones pero para ello sabe Tati y su equipo que cada vez se debe trabajar mas sobre la moto y por ende también el piloto, “Tratamos de trabajar mucho en la semana, también entrenamos en el kartódromo de Formosa, nos ayuda mucho a llegar finos a Córdoba, se trabajó mucho, el equipo ve que tenemos resultados y entonces buscamos hacer lo mejor posible, se trabaja mucho en la moto en el tema de suspensión, frenos y cubiertas”.

Con el correr de las fechas y los entrenamientos, Tati nota los cambios que se producen en su manera de conducir y de encontrarle rápido el rito a bordo, “Veo en mi que cuando me subo a la moto me adapto rápido a la moto, en la cuarta o quinta vuelta ya meto el tiempo y eso es porque me voy adaptando cada vez mas a la moto pero a la vez soy consciente que me falta práctica y son horas de entrenamiento”.

“La gene se da cuenta que venimos trabajando mucho, los mismo pilotos que me felicitan y dicen como venimos mejorando; eso me entusiasma y la idea es estar adelante, me gusta estar adelante. Estamos a mitad de campeonato, cuartos y a fin de año queremos estar bien adelante, nos quedan buenas fechas: Termas que conocemos, Posadas que fuimos a entrenar”, dice Galli respecto al presente y a lo que se viene.

La fecha en Termas será ideal para el formoseño que busca seguir sumando, allí tuvo sus inicios para llegar hoy a ser parte del Argentino, “El equipo es de Santiago del Estero sería como local pero siempre representando a Formosa. Esa pista me metió a mi cien por cien en el Argentino porque ahí empecé a hace trackdays que son pruebas libres para todos los que quieran y tengan la moto y equipamiento, son competencias nacionales e internacionales pero para quien quiera amateur que empieza. Ahí comencé y hoy estamos en el Argentino, siempre trabajando para terminar bien arriba”.

Galli se ubica cuarto en el torneo, con 27 puntos a 3 del tercero Sergio Novillo, a 24 puntos del segundo que es Wlater Páez y 30 del puntero Juan Zarate.