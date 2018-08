La Defensoría exigió a Crucero del Sur que evite la interrupción del servicio

Compartir











Mediante una actuación cursada desde la Defensoría del Pueblo, requirió a los apoderados de la Empresa Crucero del Sur Agrupación, cuya gerencia ejerce Néstor Viotto y que tiene a su cargo la prestación del transporte urbano de pasajeros en nuestra ciudad Ccpital, que asegure la continuidad del servicio público, realizando las acciones que sean necesarias a fin de “evitar que los trabajadores dependientes de la transportista lleguen al paro”.

La exigencia fue manifestada formalmente, luego de las públicas declaraciones realizadas por el señor Diego Mendoza, a cargo de la UTA- Seccional Formosa. Quien expresara, en varios matutinos locales y por medios radiales, que si no depositaban los haberes para las 18 horas de este martes, el miércoles (por hoy) no habrá servicio de transporte público. En éste sentido, el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, adelantó que la intervención del Organismo de la Constitución tuvo carácter “preventivo”, orientado a evitar la paralización del servicio y que, conforme a averiguaciones realizadas la demora en el pago de los haberes atrasados al personal de la empresa se debería a cuestiones bancarias burocrácticas. A más de lo requerido a los apoderados de la empresa el funcionario remarcó que solicitó a la Dirección de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de Formosa que, eventualmente y de producirse la anunciada interrupción del servicio, aplique las sanciones pertinentes para que la compañía transportista se avenga al cumplimiento de sus obligaciones y, de tal manera, cumpla con sus deberes legales y contractuales, asegurando la continuidad de un servicio que, además de ser público, no debería ser interrumpido por culpa o negligencia de la empresa.-