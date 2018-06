Por vaciadero Cateura, la Defensoría acudiría a la ONU

Compartir











Hasta el día de la fecha la Defensoría del Pueblo de la Provincia, recibió respuesta desde el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el que se menciona que se ha dado intervención al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Embajador Jorge Faurie, con la finalidad de realizar todos los planteos correspondientes ante el Gobierno de la República del Paraguay y se adopten en forma urgente las medidas necesarias para dar una solución a la problemática generada por el basural a cielo abierto denominado Cateura.

Tal es así, que la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cursó una formal Actuación con el objeto de constituir un “Grupo de Trabajo Ad-Hoc”al amparo del Art. 4º del Acuerdo para la creación de la Comisión de Coordinación Política e Integración. El Canciller Faurie, entregó una Nota al Canciller Loizaga y como respuesta ha surgido este mecanismo bilateral de trabajo con la participación de las instancias gubernamentales que se estimen convenientes. Argentina, ha propuesto ejes temáticos y líneas de acción a ser considerados incluyendo un completo análisis del vertedero Cateura, como así también adoptar medidas inmediatas ante las posibilidades de desborde de las piletas de lixiviados y la liberación de los mismos en un curso de aguas compartido.

El Ombudsman Provincial José Leonardo Gialluca, señaló que todas estas Actuaciones datan del mes de marzo del corriente año, sin que hasta la fecha se haya concretado nada nuevo, ni positivo.

“Lo realmente preocupante, además de lo ambiental son las cuestiones de controles que rodean a todo el manejo de Cateura, que es explotada por la Empresa Empo S.A. desde hace 13 años, sin cumplir con su compromiso de mudarse, y en este contexto el Concejal asunceno Carlos Arregui, ha criticado que la comuna de Asunción, tenga en cuenta únicamente los informes de Empo S.A., que solo contemplan la basura proveniente de Asunción, pero no las miles de toneladas que llegan desde otras ciudades, y donde se les cobra menos, pero se ha recreado una situación insostenible”, se indico.

Advirtió por otro lado, que “existen ediles asuncenos que demandan que el Gobierno Argentino pague sus deudas atrasadas en concepto de energía eléctrica cedida por el Paraguay, lo cual consideró la Defensoría del Pueblo de la Provincia que se ha iniciado entonces una mezcla de acusaciones que no llevan y no tienen la intención de evitar un desastre ambiental”.

Rescato que el subsecretario de Recursos Naturales de la Provincia, Hugo Eduardo Bay haya podido en fecha 18 de mayo incluir en el temario del Consejo Federal del Medio Ambiente -COFEMA- durante el desarrollo de la Asamblea Ordinaria 87 la problemática suscitada por la existencia del “Gran Basural Cateura”, a pesar de la oposición y resistencia del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Rabino Sergio Bergman. Es así que, el Lic. Juan Andrés Trebino informó sobre la creación de la “Comisión de Seguimiento” originada por las Cancillerías de ambos países y donde el citado brindó detalles de sus objetivos y quienes la integraran. No obstante todo ello, desde el Organismo de la Constitución y en representación de la universalidad de los formoseños que vivimos aguas abajo de Cateura, se manifestó, “que esperamos avances y medidas concretas para evitar mayor contaminación al Río Paraguay, pues no es la primera vez que la Cancillería Argentina inicia algo y luego no produce resultados satisfactorios y por parte de las autoridades paraguayas, lo que podemos observar es que una empresa privada hace lo que quiere y arroja lo que le otorgan decenas de municipios entre los que se encuentran materiales y elementos altamente contaminantes, no teniendo la misma ningún contralor y esto nos lleva a que de no variar el panorama, no esperaremos las próximas inundaciones cada día más cíclicas y directamente acudiremos a la ONU- Medio Ambiente-, presidida por Erik Solheim para que medie en la temática y así resguardar la salud y el ambiente de quienes vivimos aguas abajo”.