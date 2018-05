Fernández Patri se mostro crítico con la postura de Cambiemos

Compartir











El diputado nacional por el peronismo de Formosa, Ramiro Fernández Patri, dio su punto de vista acerca del panorama que se vive en el Congreso en el contexto de la discusión para poner freno al “tarifazo” y expresó que “sin dudas el Congreso es la caja de resonancia de la política argentina y en estos últimos días ha estado muy activo. Después de cuatro miércoles que hemos intentado tratar en sesiones especiales, ponerle freno al aumento de tarifa se ha logrado, con un acuerdo del marco opositor y ha tenido media sanción este proyecto de ley”, aunque expresó de manera contundente que “nos quedamos con muchísimas preocupaciones por un Gobierno que no escucha al pueblo, que no está siendo sensible a los reclamos”.

En ese sentido describió “mientras estábamos en el recinto, marchas multitudinarias de docentes reclamando por paritarias, lo que a su entender resulta paradójico ya que “las banderas de este Gobierno eran justamente “que veníamos a escuchar a todos, a unir a los argentinos, a respetar las instituciones, a ser los padres de la República, pero está visto que lejos están de todos esos postulados invocados”.

Posteriormente agregó “realmente duele que un Jefe de Gabinete venga a decirnos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no tiene que pasar por la Cámara de diputado y senadores.”

En ese punto, Fernández Patri estableció un paralelismo al referir que “Néstor Kirchner para devolverle 10 mil millones de dólares al FMI, lo hizo pasar por el Congreso de la Nación y ahora este gobierno para pedir tres veces más de lo que había devuelto Néstor, o sea 30 mil millones de dólares, nos evitan, nos pasan por alto completamente”.

A todo esto se suma, refirió el diputado “un ministro que en un informe del 14 de marzo vino a decirnos que la inflación estaba bajando y el año pasado fue del 24%, y ahora se estima que será del 30. También decía que no dependeríamos del financiamiento internacional y hoy estamos volviendo al Fondo Monetario, por lo que en un día patrio como este 25 de mayo, es una mala noticia.”, finalizo.