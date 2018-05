“Estamos en una incertidumbre total” ante la situación económica nacional dijo Zanin

Compartir











El presidente de la Federación Económica de Formosa (FEF), el contador Enrique Zanín, se refirió a la jornada clave para la economía argentina que se vivirá este martes 15, día en el que el Banco Central enfrentará un megavencimiento de letras en pesos que pondrá a prueba la confianza del mercado y las expectativas de los inversores.

En un solo día deben renovarse Lebacs por $671.875 millones, una cifra que equivale a US$28.313 millones al tipo de cambio actual. Se trata, además, del 52,5% del stock total de estas letras emitidas por el Central, que superan el $1,16 billón (más de un millón de millones).

“Están tratando de negociar con estos accionistas y ver la posibilidad de que vuelvan a renovar estas letras, cuya tenencia fundamentalmente la tienen las grandes corporaciones del exterior y algunas de la Argentina, no es el pequeño y mediano empresario al que hoy le está faltando crédito para desarrollarse e ir para adelante”, puso de relieve Zanín.

Advirtió que “hoy, la situación del pequeño y mediano empresario es muy difícil, que trata de no gastar absolutamente nada más de lo que tiene y hace restricciones en su economía para ver cómo se visualizará esta toma de créditos”, remarcando que “realmente estamos preocupados”.

“Estamos en una incertidumbre, lamentablemente, total -alertó-. A los que más han beneficiado desde el Gobierno Nacional son las grandes exportadoras sojeras y cerealeras, las cuales ahora les dan la espalda, a ellos y a todos los argentinos”.

Recordó cuando “en el Gobierno de Cristina Kirchner los grandes exportadores hicieron la misma jugada, es decir, dejaron de vender la soja para que aumente la exportación. Ahora el país está lleno de soja, los silos están colmados y ya no saben dónde poner los granos, inclusive están alquilando camiones que los colocan al costado de las rutas repletos de soja, esperando que el dólar se dispare”.

“Esta etapa la hemos vivido también en la época del expresidente Raúl Alfonsín, a quien le hicieron la misma cosa. Lamentablemente esta es la realidad y nos preocupa”, subrayó el presidente de la FEF.

Criticó que “todo esto viene porque no hay un programa económico. Nunca existió. Y decir esto no es ser golpista porque todos queremos que al país le vaya bien, pero esto es preocupante. No sabemos cuál es el valor del producto que tenemos en el mercado, no tenemos idea de los precios, ni sabemos qué va a pasar con la economía y el pago de las Lebacs”.

Financiamiento para pymes

En otro orden, comento que este miércoles 16 de mayo, en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, a las 10 horas, la Comisión Nacional de Valores (CNV) presentará alternativas de herramientas para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas.

Así lo informó Zanín, indicando que “se trata de una reunión que la venimos programando con la CNV, donde se presentarán otras alternativas de financiamiento para la pequeña y mediana empresa, en el marco de una situación de mercado compleja, apuntando a las economías regionales”.

Refirió que el encuentro se desarrollará en conjunto entre la FEF y la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), destacando que “es una herramienta muy importante para el desarrollo de las pymes formoseñas”.