“La oposición no ha hecho nada” ante la crecida del río Pilcomayo acuso Samaniego

Compartir











“Toda la provincia ha estado movilizada, colaborando cada uno en lo que puede, excepto una sola parte de la sociedad formoseña, la cual es la oposición, que no ha hecho nada”, reprochó el jefe del bloque de Diputados del PJ, Agustín Samaniego.

Puso de relieve que “lleva muchos años la lucha por defender al territorio formoseño ante la conducta errática que tiene el río Pilcomayo, que trae muchísimos sedimentos en sus aguas, y hace varios meses que estamos ante una crecida excepcional, donde no solamente los estamentos del Gobierno provincial, sino la comunidad política y las ONG han estado movilizados desde hace bastante tiempo”.

“Toda la provincia ha estado movilizada, colaborando cada uno en lo que puede, excepto una sola parte de la sociedad formoseña, la cual es lastimosamente un sector que podría colaborar mucho y que es la oposición, que no ha hecho nada”, criticó, al aludir a las declaraciones mediáticas del diputado provincial de Cambiemos Ricardo Carbajal.

Remarcó Samaniego que “creen que solamente con una visita, esporádica y de sólo alguna horas, en la zona oeste ellos cumplieron con el mandato popular y de ninguna manera es así”, haciendo notar que “no solamente que no hacen nada sino que se ponen en la vereda de enfrente a sólo criticar, de manera dura, injusta y sin conocimiento, el trabajo que se ha realizado no solamente el Gobierno formoseño, sino toda la comunidad”.

“No deja de sorprender la conducta de la oposición en un momento donde ellos deberían, a esta altura, pedir disculpas a la sociedad formoseña por haber sido cómplices de un Gobierno Nacional que nos está llevando inexorablemente a problemas más graves que los que tenemos hoy”, señaló el parlamentario justicialista.

Enfatizó que “realmente desconcierta la conducta de la oposición”, subrayando que “siempre se han escudado en que ellos no pueden hacer absolutamente nada -que es lo que hacen en definitiva- por el hecho de que son oposición y que no tienen las herramientas para poder ayudar, el tema es que en el caso de que no tengas las herramientas para ayudar, entonces al menos no seas tan cínico de criticar al que está trabajando”.

“Resulta ser que con los brazos cruzados y sentados mirando cómo transcurren los problemas en Formosa, te ponés a criticar. Eso sería para algunos temas porque la cuestión se agrava ya que del 10 de diciembre de 2015 a la fecha ellos son oficialismo a nivel nacional y sí tienen herramientas para ayudar a Formosa, financieras y otro tipo de recursos, por ejemplo, para ayudar en la crecida extraordinaria del río Pilcomayo”, manifestó por último.