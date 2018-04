Nuevo aumento en combustibles

Compartir











En el marco de la política de liberación de los precios de combustibles impulsada por el Gobierno Nacional, las empresas Axion y Shell aumentaron sus precios un 4,5 % promedio. “Con este aumento, el alza acumulada de ambas en lo que va del año ascendió al 13,5% y no se descarta que en los próximos días haya una nueva suba de las demás empresas”, advirtió el Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca.

Afirmo que “los consumidores no estaremos exentos de nuevos incrementos debido a que los Representantes de las compañías de combustibles han señalado que el ajuste de este jueves “ha quedado corto” con respecto supuestamente a las variables que definen los costos de producción y en consecuencia las mismas volverán a incrementar las nafas y el gasoil. Estas mismas empresas ya están previendo que el precio internacional del crudo seguirá en aumento después de que las reservas estadounidenses de crudo tuvieran una fuerte caída”.

En el caso de Shell, la suba es del 4,5 % para las naftas y del 6 % para el combustible diesel. En tanto, Axion, propiedad de la familia Bulgheroni, British Petroleum y la petrolera china CNOOC, aplicó un aumento del 5 % en sus todos sus productos.

Desde el Organismo de la Constitución se señalo que el precio de los combustibles se mueven por tres factores: el valor internacional del petróleo, los movimientos del tipo de cambio y el valor del bioetanol con el que se cortan al 12% en la actualidad. Entonces si ya en el mes de febrero el actual Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren- CEO de Shell- había dado luz verde para que subiera del 16% al 18% el etanol, el derivado con el que las empresas cortan las naftas; se conocía perfectamente de que se iban a producir otros y nuevos aumentos en los combustibles.

“No obstante lo cual el 30 de marzo el presidente Mauricio Macri afirmo públicamente que “por suerte no habrá mas aumentos y señalo que los consumidores nos enojamos con razón, es que les habían mentido durante tantos años que la gente creyó que el gas era gratis porque valía menos que un café”, recordó el Obudsman.

Dijo asimismo que “también nos enojamos pero por dos motivos, el primero es porque no existe una política económica que permita previsibilidad en lo que respecta al acceso a los alimentos, medicamentos y otros elementos indispensables, los cuales continuaran siendo remarcados, hoy con motivo del aumento de los combustibles y mañana será por otra cuestión, y también porque la contracara está en que los carburantes solamente en el 2018 llevan acumulado un 13,5% de incremento”.

Expuso que ante esto “el Gobierno Nacional exige que las provincias y diversos sectores no autoricen incrementos a los sectores públicos y privados que no vayan mas allá del 15% (Formosa otorgó un 20% al sector público, no tenemos Bancos este viernes y ningún sector puede ser obligado a aceptar o acordar salarios por debajo de los índices inflacionarios); entonces la gran pregunta es ¿Cómo haremos los consumidores para cubrir las necesidades básicas de nuestras familias, pagar los servicios públicos? si por un lado, el Gobierno Nacional le pone un “cepo a los salarios”, pero por otro lado libera los precios de los combustibles, de los medicamentos, de los alimentos, abre las importaciones, con cuyos productos las PyMES y los comercios no pueden competir”. Incluso lamenta que subas en “los servicios de salud privada van cerrando o quebrando y se abarrota el sector publico de la salud, se nos quiere hacer creer que ha bajado la pobreza, cuando en realidad ya nadie cree en ningún tipo de índices o estadísticas puesto que lo único que se palpa diariamente, “es que los salarios, las jubilaciones y pensiones no alcanzan absolutamente para nada y están siendo sobrepasadas por los mayores precios de todos los productos y servicios esenciales”.

“En los hechos las necesidades básicas insatisfechas se incrementan y más aún en Regiones como el NEA y NOA; pues lo que indigna es que conocemos perfectamente que estos números donde se dice que bajó la pobreza, no se hacen ponderando los aumentos de los servicios públicos y menos de los combustibles, por lo tanto, la gente en la calle siente y entiende que cada vez le cuesta mucho mas poder vivir el día a día”, concluyo Gialluca.