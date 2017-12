“Nuevamente le dimos la espalda a los autistas, adultos mayores, animales y sectores vulnerables”

Se calcula que 1 de cada 68 niños padecen un trastorno del espectro autista.En muchos casos son sensibles a los estruendos, olores etc.Recién hace poco tiempo en nuestro medio se está visibilizando está problemática. Una alternativa de solución está en la pirotecnia de bajo estruendo o directamente ir hacia la lumínica.

Desde la Defensoría del Pueblo, señalaron que en las múltiples reuniones mantenidas durante este año; con Asociación y Fundaciones de Padres de niños autistas se concluyó que erradicar el uso de la pirotecnia sonora sería y será una tarea ardua.Por ello se hicieron campañas de toma de conciencia para que toda la población modifique” costumbres de festejar “, ya que la pirotecnia sonora de la utiliza también en actos públicos, deportivos, religiosos, cuando entendemos que aquí sus organizadores podrían fácilmente cambiarlos por los lumínicos.

El ombudsman provincial José Gialluca, advirtió que tenemos proyectos de ordenanzas de leyes en la Legislatura que exigiremos sean abordados al menos. Aún así somos conscientes que teniendo esas normativas, las mismas serán de difícil aplicación.¿Como hará el municipio para tener un laboratorio y medir los decibeles de miles de artificios de pirotecnia que se comercializan?”

“Es casi tarea imposible. Por otro lado, al hablar de prohibir, se debe hacerlo con todo lo sonoro, pues si observamos las disposiciones del RENAR y como está tipificado cada artificio pirotécnico hay 15 o 18 Tipos; pero vamos a los catálogos de las empresas y hay cientos de fuegos artificiales”, afirmo.

“Este martes, -señaló Gialluca-, notificaremos a las Asociaciones y Fundaciones de Padres de niños con autismo del Fallo 11.530 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que en fecha 23 de diciembre rechazó una acción judicial con la cual buscábamos prohibir la venta de pirotecnia sonora únicamente en el Predio del Ferrocarril. Ante la proliferación del comercio ilegal de la pirotecnia, agravado por el comercio informal de la zona fronteriza y a los fines de combatir la venta de productos no autorizados , la Dirección de Bromatología, Control Comercial, Zoonosis y Protección Animales decidieron concentrar con carácter excepcional y bajo condiciones de seguridad establecidas por la Dirección de Bomberos de la Policía se le impone a los comerciantes habilitados, tres bultos de hasta 15 KG cada uno de material pirotécnico , en una superficie de 1,5 metros 2. Todo ello encuadrado en el Decreto N.3958/17.

El Defensor del Pueblo expresó enfáticamente, “comprender actualmente al municipio; pues en esta temática como en otras deberían involucrarse la Dirección general de rentas, Aduana AFIP, y muchos otros organismos”.

No obstante, marco su discrepancias “con la postura del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, y considero que deberíamos haber demostrado las probabilidades de daños y no de meras conjeturas “; pues lo cierto es que si la sociedad civil, los medios de comunicación y las asociaciones y fundaciones de padres de niños con autismo de todo el País y el Mundo VIENEN prolíficamente difundiendo esta problemática de proteger la salud de grupos vulnerables; se suponía que no se puede desconocer los fallos, doctrina, ordenanzas y leyes dictadas para estos casos”.

No obstante lo cual, Gialluca, dijo que “no podemos continuar manejándonos con una Ordenanza del año 78 en cuanto a la comercialización de pirotecnia y por ello esperamos que el Concejo Deliberante le otorgue al Ejecutivo Municipal o la Legislatura todos , normativas a la altura de los tiempos que corren y así proteger a los sectores más vulnerables de nuestra Comunidad”.