Formosa lidera cambio de equipos para Autos que pasan a ser impulsados por GLPA

Desde la Defensoría del Puebl, y en atención a la instalación de la primera estación de servicio de GLPA en nuestra provincia y la tercera del país, lo que hace que en la región NEA, donde no hay GNC por lo que este combustible, que cuesta la mitad que la nafta, tiene muchas posibilidades de éxito, ya hay una en Corrientes otra en Chaco y una instalada pero con inconveniente en su funcionamiento en la ciudad de Garupa en la Provincia de Misiones, conformándose de este modo un corredor de GLPA en el NEA.

En nuestro medio, “Sifer Gas”, empresa productora de equipos completos para autos impulsados a gas, estación de servicio y taller de conversiones, con Departamento de Ingeniería y Desarrollo para GLPA habilitó ya su filial en la ciudad de Formosa. La firma que tiene activa presencia en Chaco y Corrientes, diseñó, construyó y opera la estación con tecnología confiable que permiten la carga de gas a vehículos en muy poco tiempo y con la mayor seguridad. Las mismas cumplen con los estándares de calidad y seguridad que exige la normativa que regula la actividad.

Es necesario aclarar que en este caso se trata de gas licuado de uso para el automotor que se puede cargar en la estación de servicio que está actualmente sobre la Circunvalación, y que le resulta muy beneficioso a aquella persona que tiene en su auto como una herramienta de trabajo. Se vende por litro y su valor tiene un costo menor al 50 por ciento de la nafta, con una autonomía interesante que la hace muy favorable.

La instalación de un equipo cuesta entre $8500y $10.500, depende del tipo de vehículo. Son equipos de quinta generación, a inyección, aunque también hay del tipo convencional para los más antiguos.

El Ombudsman Provincial, José Leonardo Gialluca, señalo que así como por la suba de las naftas y gasoil cada día se pasan al GNC mas vehículos en las zonas donde se comercializa el mismo y que si bien al inicio es una inversión costosa, luego al usar el vehículo se bajan los gastos en combustibles en un 75% aproximadamente, surge entonces evidente que cargar GNC es mucho más conveniente. Ahora, en nuestra provincia lo que se está ofreciendo es GLPA (gas licuado de petróleo para automotores) a través de una empresa cuyo Presidente es el señor Raúl Persoglia y en donde si bien se trata de un gas licuado para automotores y un litro tiene un valor menor al 50% de la nafta actualmente, lo hace una alternativa interesante, siendo los inconvenientes actualmente que los trabajos para instalación de equipos completos no se hacen en Formosa sino en Corriente y de una serie de consultas realizadas por el Cuerpo de Inspectores de la Defensoría del Pueblo sobre todo a remiseros que han mutado a este servicio, manifiestan que se les está creando con el GLPA una serie de dudas e inconvenientes “pues parecería que el motor del vehículo trabajara en seco, esto es sin lubricación”. Ante ello y para dilucidar esta cuestión técnica el Organismo de la Constitución curso una Actuación al INTI Delegación Formosa para que investigue e informe sobre el particular y principalmente si esto causa algún perjuicio o no a los motores y también si produce afectación al ambiente, ya que varios sectores se resisten al GLPA, por sus supuestos impactos negativos y se inclinan hacia el GNC, que afirman, no produce perjuicios ambientales y es técnicamente mas seguro que el GLPA.

Por último el funcionario señalo que el Banco de Formosa S.A, posee una línea de créditos para todos aquellos consumidores que quieran instalar un equipo completo para que sus vehículos sean impulsados a gas ya que actualmente con las Estaciones de GLPA existentes se ha creado todo un corredor de este combustible en el NEA con lo que todo el abastecimiento está asegurado.

