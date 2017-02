Zorrilla puso en posesión del cargo a nueva titular en Educación Permanente

Esta jueves asumió la nueva jefa del departamento de Educación Permanente dependiente del ministerio de Cultura y Educación, profesora. Nora Benítez: La ceremonia de asunción se realizó en la sede de Educación Permanente, con la presencia del ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, y la subsecretaria de Educación, Analía Heizenreder, directores de niveles, jefes de departamentos y personal de las diferentes oficinas.

Benítez agradeció a las autoridades por la confianza, y destacó, “Lo que pretendemos en esta nueva etapa es trabajar en equipo, lo más importante para poder remontar todo lo que es la Educación de jóvenes y adultos, nosotros tenemos una franja de población estudiantil de 18 hasta la edad que uno quiera estudiar, es indistintamente, entonces nuestra finalidad es esa, hacer un buen trabajo para que la Educación llegue a todos.” Haciendo referencia al lema de Educación Permanente “Nunca esta tarde para estudiar” mencionó que lo importante es capacitarse, estudiar y formarse. Finalmente, mencionó, “Tenemos en toda la provincia nuestros NEPyFP y nuestros CESEP que dan educación integral, primaria, secundaria y alfabetización. Durante todo el año está abierta la inscripción, algunos cursos son modulares y otros son de trayecto completo.”

A su turno, el ministro Zorrilla, agradeció al Ingeniero Eduardo Ramírez por su desempeño, destacando el compromiso asumido; mencionando que el tener acceso a la Educación Permanente es parte del ejercicio del derecho a la educación y es la segunda oportunidad. Además agregó, que a partir de hoy la Prof. Nora Benítez se hace cargo de esta tarea tan compleja que es Educación Permanente. Indicó, como nuestra provincia cuida a todos, y tener acceso a la Educación Permanente es parte del ejercicio del derecho a la educación para que puedan lograr un nivel de formación, que le pueda servir para el proyecto de vida.

Asimismo, hablo acerca de la situación nacional que atraviesa el País, hablo de un Ciclo Lectivo que viene con muchas adversidades, y ante esto el Gobierno Provincial ha decidido hacer el esfuerzo para que los compañeros y compañeras docentes no sufran, al menos mitigar todo lo que se pueda, las consecuencias las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional; al respecto dijo que son bastante nefastas y muy teñidas de deshonestidad, hablo de una gestión que se caracteriza por la oscuridad de sus actos.

El ministro, además mencionó, “el pueblo está reaccionando, así que vemos un horizonte de conflictos, que tenemos que estar todos muy unidos, brazo a brazo porque tenemos que aguantar este tiempo y salir airoso, nuestra Provincia está en condiciones de salir bien, porque gracias a la gestión del DrInsfrán la Provincia no tiene la necesidad de tomar préstamo para pagar sueldos, cosa que le está pasando a la mayoría de las Provincias Argentinas, y cinco no más que no tienen ese problema, y una de ellas es Formosa. Y se están endeudando mal, se están endeudando en dólares a corto plazo y altos intereses.”

Con respecto a las paritarias, señaló que aún no están decididas, otro motivo de conflicto destacó, que además agregó: “Trece provincias argentinas solicitamos el consejo Federal, que se llame a Paritarias Nacional, porque hay que cumplir la Ley, estamos en democracia y somos republicamos, nos llenamos la boca con la república y con la democracia y no cumplimos la ley. Al final los únicos republicanos y democráticos somos nosotros, que dicen que somos soberbios y dictadores.”