Paciente testimonia sobre el “alto compromiso social en la salud pública”

Sentía un fuerte malestar en la zona abdominal y resultó ser una hernia inguinal. Sin necesidad de traslados fue operado en su ciudad y hoy se recupera favorablemente

El paciente Bobadilla, del barrio 6 de Enero de la ciudad de Clorinda compartió su testimonio de la atención que le brindaron en el Hospital Distrital Cruz Felipe Arnedo. “Me voy más que satisfecho con la atención que me dieron, pude comprobar el alto grado de compromiso que tienen en la salud pública”, expresó.

Este lunes, a las 7 de la mañana, fue internado en el hospital, previa programación de una intervención quirúrgica que le tenían que realizar por una hernia inguinal. “Antes de la operación me realizaron diversos estudios: electrocardiograma, ecografías, análisis de laboratorio, radiografías; todo me lo hicieron acá en el hospital, de forma totalmente gratuita”, contó.

“Desde el primer momento que llegué al hospital sin saber que me pasaba, los estudios, los turnos, la operación y las atenciones de los profesionales fue todo excelente, digno de destacar y contar para que la gente, la comunidad sepa que tenemos una salud pública muy buena en nuestra provincia”, explicó.

Bobadilla manifestó que “me voy más que satisfecho por el nivel de atención que he recibido. Todo ha salido muy bien, no hubo ningún contratiempo. He podido comprobar el alto grado de compromiso que tienen todos los profesionales y las autoridades a cargo del hospital, no solamente conmigo sino con todos los pacientes que llegan hasta acá por diferentes problemas de salud”.

Seguimiento

El paciente clorindense contó que de ahora en más tiene que seguir los controles con su médico de cabecera pero que “ya es un gran alivio, para mí y mi familia, saber que todo salió bien y que ahora solo tengo que cuidarme y seguir con las recomendaciones de los médicos”.

“Quiero agradecer a todos, a las autoridades del hospital, personal que brinda sus servicios con la mejor predisposición porque hicieron un muy buen trabajo y recomiendo totalmente a las personas que vengan a hacerse atender acá”, finalizó.