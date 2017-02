Propician generar conciencia acerca del Síndrome de Asperger

Este último 19 de febrero se conmemoro el Día Internacional del Síndrome de Asperger y con motivo del cual la Defensoría del Pueblo y también a Asociaciones y Fundaciones locales, adhirieron a propuestas oficiales tendiente a generar concientización y recreación toda vez que el Síndrome de Asperger afecta a un número importante de personas, pero en muchos casos la falta de información impide que conozcamos en profundidad de que se trata y como relacionarnos con las personas que lo padecen.

Desde la Defensoría del Pueblo se señaló que la falta de información son algunos de los principales factores que juegan en contra a la hora de lidiar con una persona que padece del Síndrome de Asperger, lo cual nos lleva a preguntarnos ¿por qué sabemos tan poco sobre este trastorno? El Síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo cerebral vinculado y que se vincula directamente con el relacionamiento social. Se estima que de 3 a 7 por cada 1.000 niños de 7 a 16 años lo padecen y tiene mayor incidencia en niños que niñas. Las personas que tienen Asperger se diferencian de las demás en la socialización y la manera de procesar la información. El Asperger se clasifica dentro de las enfermedades del Trastorno del Espectro Autista (TEA) y comparte aspectos en común con el autismo, pero la diferencia radica en que los pacientes que sufren de Asperger no tienen una dificultad notoria para procesar la información, su problema es más bien de relacionamiento.Muchos de los pacientes con Asperger tienen inteligencia y memoria superior a la de los demás. La persona que sufre de esta condición tiene un aspecto normal, capacidad normal de inteligencia, así como habilidades especiales en áreas restringidas, pero con problemas para relacionarse con los demás y en ocasiones presentan comportamientos inadecuados.Uno de los principales problemas para los pacientes con Asperger es la reacción ante el entorno, ya que son socialmente difíciles de tratar. Ellos no conocen la ironía o el doble sentido, son fácilmente objetos de bullying, eso puede llevar a trastornos severos sociales.

Al Asperger también se lo conoce como “el síndrome de los genios” ya que varias figuras emblemáticas y con una gran capacidad intelectual lo padecieron. Isaac Newton, Albert Einstein, Steven Spielberg, KeanuReeves, Tim Burton, Bill Gates, SidBarret, Charles Darwin son algunos de los famosos pacientes con Asperger.Los niños con esta condición rechazan lugares muy expuestos o el contacto con mucha gente, además de reaccionar de manera negativa al ruido. Varios de los pacientes con Asperger tienen una rutina establecida, por ejemplo, para ordenar su ropa, sus juguetes o cualquier pertenencia, y que en caso de ser alterada hace que ellos empiecen a zapatear o moverse mal expresando su descontento.

¿POR QUÉ SE ORIGINA EL ASPERGER?Hasta el momento se desconoce la causa exacta del Síndrome de Asperger, aunque el Doctor Mime refiere que probablemente pueda definirse como un factor genético.Muchos especialistas coinciden en que el Asperger no es una enfermedad, sino más bien un trastorno y por lo tanto los pacientes deben ser tratados adecuadamente. ¿cómo ayudar a pacientes con este síndrome?. Lo que tenemos que hacer como sociedad es darles organización, marcarles las rutinas y que no se salgan de esas rutinas, estimular su participación en grupos sociales sin exigirle mucho. El mismo recordó que los pacientes con Asperger no pueden participar de deportes colectivos, por ello hay que establecer métodos de trabajo acordes a su condición, además de trabajar en el lenguaje simbólico porque ellos no entienden los símbolos, las frases con doble sentido, las ironías y sarcasmos, etc. Una de los puntos esenciales a desarrollar es que: hay que preparar el entorno para convivir con el chico, para que se integre lo más posible. El chico con Asperger puede convivir normalmente, pero hay que desarrollar un entorno que le sea favorable. El entorno debe estar preparado para el Asperger y no el Asperger para el entorno, en eso consiste hacer inclusive la sociedad, que sea más habitable para el niño.