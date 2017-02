Se repiten a diario casos de desatención por parte del PAMI

“Hasta cuándo mi madre va a tener que sufrir esta indiferencia de su obra social, siendo que ella aportó toda su vida”, testimonió su hijo

Mauricio Drago, 35 años, mecánico del barrio El Quebrachito Hijo de la señora Liliana de 65 años que hace más de 2 semanas que sufrió un ACV isquémico nos comenta todos los problemas que está padeciendo su madre y su familia por la total indiferencia que la obra social PAMI ha mostrado en cuanto a dar respuestas a la demanda de la salud de su madre.

“Desde que mi madre sufrió el ACV isquémico y quedó con media parte de su cuerpo paralizado, yo como hijo hice todo los trámites que corresponden en el PAMI solicitando una silla de rueda, una cama ortopédica y el chonchón antiescara; en el PAMI me dijeron que en estos momentos no pueden entregarme nada de lo que mi madre necesita porque no disponen, y que no saben cuándo van a poder darme una solución”, comentó.

A todo esto agregó: “Todo lo que pedí al PAMI es porque mi madre realmente lo necesita, ella esta postrada; sin ir más lejos mi madre en estos momentos está internada porque al no tener la cama adecuada, para las necesidades que ahora ella presenta, se cayó y se lastimó la cabeza; también debe ir a controles y no podemos desplazarla, se nos hace muy difícil”.

Situación

Drago expresó su preocupación “No sé hasta cuándo vamos a tener que vivir esta situación; hasta cuándo mi madre va a tener que sufrir esta indiferencia por parte de su obra social, siendo que ella aportó toda su vida para que al llegar el momento no encontrarse desamparada; es muy penoso tener que pasar por todo esto, tanto para mi madre como para mi familia”.

“En cuanto a los medicamentos solo le cubre el 50% o 30% en algunos casos y dependiendo del medicamento. Hemos comprado un colchón antiescara, tensiómetro y el medidor de pulsaciones porque eran necesarias para ella, y por ella vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Pero si bien somos una familia de trabajo, nos cuesta afrontar todos los gastos más teniendo en cuenta lo caro que están todas las cosas. Creo que para algo debería servir la obra social”, sostuvo

Peregrinación

Drago contó que la única respuesta que encontró de las autoridades del PAMI es “desinterés”. “Tengo que ir todos los días hasta su oficina para ver si llegó nuestro pedido; tampoco me quisieron dar ningún número de teléfono al cual yo pueda llamar para preguntar, ya que vivimos muy lejos del centro y se me dificulta el desplazamiento, tanto por tiempo (tengo que trabajar), como económicamente”.

Finalmente, después de ir y venir todos los días al PAMI y de ver como esta obra social no se hace cargo, el hombre acudió al Ministerio de Desarrollo Humano formoseño. “Desde el primer momento me atendieron muy bien y me dieron respuestas a lo que estoy necesitando que es la cama ortopédica que mi madre tanto necesita”, dijo.

Agradecimiento

Por último, destacó: “Agradezco sinceramente a todo el personal del Ministerio de Desarrollo Humano de nuestra provincia, desde el ministro hasta la última persona que me trataron muy bien y sobre todo por la pronta respuesta que me dieron; es muy bueno saber que en la provincia se puede contar con esta clase de apoyo, cuando una obra social nacional como el PAMI se desentiende completamente, sabiendo que hay casos como el de mi madre que necesitan rápida respuestas y además de eso, te brindan una atención pésima cada vez que uno va a sus oficinas. Solo ruego que otras personas no pasen lo que yo estoy pasando con la enfermedad de mi mamá, que el PAMI cumpla realmente porque no creo que ellos se atrasen en cobrar todos los meses”, culminó.