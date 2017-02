Pobladores de Mojón de Fierro valoran aporte desde el Hospital Distrital 8 en la red de salud

“La verdad es que estoy muy contenta con los resultados, con las atenciones y sobre todo el trato humano que nos dan en este hospital”, expresó la paciente

Eva Alicia Cáceres, de 39 años comentó que por segunda vez se operó en ese nosocomio. “La primera vez fue de vesícula y este lunes, de una hernia en el abdomen. Todo fue muy bien, en ninguna de las dos operaciones tuve ninguna clase de inconvenientes, todo lo contrario, fue rápido y me recupere sin ningún problema”, dijo.

La mujer contó que en ambas ocasiones la operó el mismo equipo médico y que “la verdad es que estoy muy contenta con los resultados, con las atenciones y sobre todo el trato humano que nos dan en este hospital y en este servicio desde que llegamos la primera vez. Nadie va a un hospital por gusto, si vamos es para buscar respuestas a un problema de salud que estamos teniendo. No solo yo doy testimonio de la buena atención que acá se nos da; yo tengo vecinos que también fueron atendidos muy bien y ellos me recomendaron acudir a la salud pública provincial para las dos operaciones que tenía que realizarme”.

El llegar a un hospital, encontrar amabilidad por parte del personal, contención, comprensión y sobre todo mucha paciencia para explicar todos los pasos que se van a seguir hasta llegar a la operación es algo muy importante para todos los pacientes que llegan muchas veces con temor o incertidumbre de lo que nos va a pasar. Así valoran los habitantes de Mojón de Fierro.

Después de 24 horas de la intervención quirúrgica, Cáceres aseguró que se encuentra muy bien físicamente y de ánimos; ya esperando para poder regresar a su casa junto a sus hijos y al resto de su familia.

“No quiero dejar de agradecer no solamente la atención y el trato humano que acá brindan a los pacientes, también destacar que ninguna de las dos operaciones me supuso ningún gasto económico, todo me lo ofrecieron de manera gratuita: atenciones, internación, cirugía, medicamentos y todo lo que necesite desde que estoy internada”, finalizó.