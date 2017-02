Zorrilla con gremios docentes

Compartir nota

El ministro de Cultura y Educación, Alberto Zorrilla, mantuvo una

reunión con los gremios docentes locales, en el que se trataron varios

temas, entre ellos se informó a cerca del nuevo instrumento legal que

establece que los aspirantes a cubrir cargos vacantes, que posean

títulos docentes, estarán en una Lista de Puntaje General por Delegación

Zonal correspondiente a la escuela que se ha inscripto, a fin de dar a

cada docente más posibilidades de cubrir un interinato o suplencia

dentro de la jurisdicción correspondiente.

También se abordaron otros temas, como el conflicto entre el Estado

Nacional y los gremios docentes debido a la negativa de aquellos, en el

llamado a paritarias docente como lo establece la Ley 26.075 que en

su artículo 10 establece que el ministerio de Nación, el Consejo Federal

de Educación (CFE) y los gremios tiene que reunirse para discutir los

temas salariales, carrera docente y capacitación docente.

La reunión se llevó a cabo el miércoles por la tarde, en la sala de

situación del organismo provincial, del que participaron además

directores de niveles y equipos técnicos.

Con respecto a la nueva resolución el ministro explico: “Se sabe que

para cubrir los cargos vacantes de interinatos y suplencias en las

escuelas secundarias, aquel docente aspirante a cubrir los cargo tiene

que inscribirse, según el Estatuto, hasta en tres colegios, de ahí se

conforma el puntaje y en caso de vacancia se va llamando al docente

hasta que alguno acepta y se cubre la vacante, nosotros hemos decidido

ampliar ese derecho sin modificar el estatuto, de tal manera que se

inscriben en las escuelas y en ese momento pasa a integrar una lista en

la delegación zonal, entonces la dinámica va ser: donde se produzca una

vacante se llama a sus docentes con título docente en forma prioritaria,

si no se cubre con los inscriptos en esa escuela entonces pasa

automáticamente a ofrecer en la lista de aspirante con titulo docente de

la delegación, la junta de clasificación va hacer ese listado por

puntaje por delegación y por escuela, de tal manera que uno pueda

inscribirse en una escuela y así ya entra en la lista de la delegación y

pueden inscribirse en dos escuelas más y pueden ser de dos delegaciones

vecinas por ejemplo, entonces ahí el único impedimento sería la

incompatibilidad por distancia u horario pero no porque no salga elegido

y eso es una resolución que hemos entregado a los gremios para que ellos

lo puedan trabajar con sus afiliados” agregando que para el Ministerio

de Cultura y Educación el título docente es fundamental, tiene prioridad

absoluta, en la forma anterior cuando se terminaban los títulos docentes

empezaban a aparecer los candidatos con títulos supletorios entonces se

daba la circunstancia de que alguna persona sin título docente podía

cubrir una suplencia, con esto todos los que tienen título docente tiene

la prioridad de acceder a una vacante.

En relación a la negativa del gobierno Nacional de llamar a paritarias

docentes el titular de la cartera Educativa recordó que en la última reunión del

CFE realizado la semana pasada en Mendoza, “los ministros preguntamos

por qué no se llamaba y sentamos nuestra posición de que no

acompañábamos esa decisión, principalmente por una cuestión de

principios, somos republicanos y somos democráticos así que un principio

básico es el respeto a las leyes, y lo que pedíamos nosotros es que como

educadores no podemos dar el mal ejemplo de no cumplir una ley, no

estamos dando un buen ejemplo a nuestros educandos en ese sentido”

comentó.

Sindicatos

Por su parte, el Secretario Gremial de ADF, Rubén Chávez, opinó que las

medidas que se están tomando en el orden nacional van en contra de la

educación pública y fundamentalmente tratan de recortar los recursos

para educación en las provincias. En relación a la nueva normativa

presentada por Educación provincial afirmó que “Es un tema que venimos

trabajando hace tiempo, la preeminencia absoluta del título docente, en

nuestro Estatuto y en la Constitución Provincial hablan de ello, a aquel

que estudió para docente hay que darle el derecho de poder ejercerlo, lo

que se logró con esta resolución es ampliar ese derecho”.

Faustino Duarte, del gremio UPCN se refirió también a la nueva modalidad

para cubrir interinatos y suplencias, manifestando que propende a que:

“sea más prolijo y puedan evitarse malos entendidos con respecto a lo

que es respetar el estatuto y la nueva normativa”. Sobre la situación

gremial de los docentes, a nivel nacional opinó: “Rescatamos el

compromiso del estado provincial respecto a la labor docente y a la

educación, mantener el sistema vigente, respetar la ley en este caso las

paritarias tiene un marco en la legislación nacional y en eso

coincidimos todas las organizaciones sindicales y sociales presentes y

acompañamos la postura de nuestro gobernador y lo dicho por el ministro

respecto a que el gobierno nacional tiene que respetar la ley por cuanto

si desde la educación no respetamos la ley qué valores podemos

transmitir, la premisa es que la legislación sea cumplida por parte del

gobierno nacional, en el marco de la ley todo fuera de la ley nada decía

Perón, así que esperamos que haya una rectificación en la conducta del

Poder Ejecutivo Nacional”.

La referente del SIDOFOR, Estela Escobar comentó: “Estamos en un tiempo

de crítica hacia el gobierno nacional, quisimos colaborar para continuar

con buenos oficios pero es imposible, mientras que en el ámbito

provincial tenemos un acompañamiento total del Gobernador y el Ministro

de Cultura y Educación”.

En ese mismo sentido se pronunció el Presidente del Nucleamiento Arturo

Jauretche, Lic. Herben Nuñez Barrios, afirmando: “Lo que más preocupa es

el incumplimiento por parte de nación de convocar a paritarias

nacionales, y establecer un techo del 18 % para todo el año, determinar

como ya lo hizo, que además va ser fraccionado trimestralmente, nos

parece muy poco serio y el sector no va aceptar” concluyó.