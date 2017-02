En trabajo conjunto con los vecinos, Salud continúa con acciones preventivas

Se alienta a la población a continuar con las medidas preventivas. Es importante recordar que sin criaderos no hay larvas, sin larvas no hay mosquitos y sin mosquitos no hay Dengue.

El Ministerio de Desarrollo Humano provincial concretará hoy nuevos operativos planificados en la campaña contra el vector del dengue, chikungunya y zika, enfermedades vectoriales, transmitidas de una persona infectada a otra, por medio de la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Se recuerda que este insecto tiene hábitos domiciliarios, es decir que vive en las casas y lugares en los que las personas realizan sus tareas habituales. Es por ello, que el área sanitaria provincial insta a los vecinos a continuar con su permanente colaboración para eliminar en estos ámbitos los posibles criaderos de mosquitos.

En tal sentido, los vecinos deben eliminar de sus casas, patios y lugares contiguos todo tipo de recipiente o restos de los mismos que fueran ahuecados y formen paredes, ya que el Aedes aegypti elige este tipo de espacios o receptáculos para alojarse, poner sus huevos, desarrollarse y proliferarse.

Se solicita continuar de forma permanente con las medidas de prevención comunitarias que son difundidas a diario a través de los distintos medios de comunicación masiva. Es importante recordar que sin criaderos ni hay larvas, sin larvas no hay mosquitos y sin mosquitos no hay Dengue.

Programa de actividades en capital

En otro viernes de intenso trabajo, agentes y promotores de la cartera de salud local, junto a asistentes sociales recorrerán nuevamente casa por casa distintos barrios de la ciudad para concretar fumigaciones domiciliarias y consejería sobre los cuidados que cada uno como vecino debe implementar en los hogares. Allí se efectuarán fumigaciones en el interior y patios de las viviendas, eliminación de potenciales criaderos.

Los barrios alcanzados es en día de la fecha son: Eva Perón, San Pedro, San Juan Bautista, San Francisco, Villa Del Carmen, Carlitos Junior, Santa Isabel, Nueva Pompeya, Laura Vicuña,16 De Julio, Sagrado Corazón de María, La Nueva Formosa,12 De Octubre, Lote 111, Divino Niño, El Quebrachito, Liborsi, San Juan Bautista, San Jorge, Parque Industrial, Laguna Siam, Mariano Moreno, Villa La Pilar, Obrero, Villa Del Rosario, Incone, La Alborada, Hipolito Yrigoyen, Illia 1, Illia 2, 17 De Octubre, Conosur, El Hornero, Covifol, Guadalupe, 7 De Noviembre, Parque Urbano I, Parque Urbano II, Zona Facultad, Libertad, Virgen Niña, Colluccio, San Isidro Labrador, Malvinas.

La importancia de prevenir

Se recuerda una vez más a los vecinos que es fundamental que trabajemos entre todos para prevenir estas enfermedades evitando la formación de criaderos de mosquitos. Todas las medidas deben ser cumplidas a diario, entre las que se destaca la eliminación de cualquier elemento que pueden acumular agua limpia en su interior en el que pueda desarrollarse el aedes aegypti, vector de dengue, chikungunya y zika.

“Deben evitarse acumular latas, botellas, tapitas, neumáticos en desuso, bidones cortados, trozos de plástico y lona, en sus patios o jardines, ya que estos recipientes propician la cría de esta especie de mosquito”, remarcaron. En el caso de que no puedan ser desechados, ténicos de la cartera sanitaria aconsejan mantenerlos vacíos y dados vueltas boca abajo o tapados herméticamente para evitar la acumulación de agua.

“También es importante que las personas se apliquen repelentes, lo cual debe repetirse aproximadamente cada tres horas. Y para proteger la piel también se recomienda el uso de ropas largas que cubran el cuerpo”. Del mismo modo se sugiere colocar telas mosqueras en puertas y ventanas, usar mosquiteros en las horas de sueño y utilizar insecticidas de uso doméstico de cualquier tipo autorizado para evitar el ingreso de los mosquitos al interior de las casas.