Advirtieron sobre intimaciones al pago de “créditos nunca otorgados o falsos”

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia se hizo una serie de recomendaciones a partir de denuncias de vecinos, de esta ciudad e interior, acerca de que reciben en sus domicilios documentaciones de empresas privadas locales y extraprovinciales donde se les exige el pago de sumas de dinero bajo apercibimiento de iniciar acciones judiciales y otras intimaciones, pretendiendo pago de créditos falsos o que nunca fueron otorgados.

El ombudsman Jose Gialluca pidió justamente a todos aquellos ciudadanos que reciban esta clase notificaciones, que “no procedan a efectuar pago alguno, pues hemos podido corroborar que en varios casos se tratan de “intimaciones falsas”. Por ello pidió a qué concurran a la sede del Organismo de la Constitución sito en la calle Padre Patiño nº831 o se comuniquen al 0800-444-1770 o al 0370-4436379 y así podrán recibir un asesoramiento gratuito al respecto, quedando habilitados también, los correos electrónicos: denuncia@formosa.gov.ar y depuefor@fibertel.com.ar.

En el mismo sentido, el representante de la Defensoría del Pueblo de Nación, Julio Néstor Santander invito a no caer en estas estafas que se vienen dando y para ello recomendó tener en cuenta siempre los siguientes puntos:

Asesorarse sobre lo que se le quiere cobrar, y hacerlo siempre antes de pagar.-Es posible que se trate de algo que en su momento no pagó pero quizás ya prescribió.- También puede tratarse de un error administrativo y que el pago no haya sido acreditado.-No se asuste ni ceda pagar si lo amenazan con judicializar su situación. Las empresas encargadas de cobrar deudas de terceros no necesariamente actúan de mala fe, no obstante aún así, antes de pagar confirme la existencia y legitimidad de la deuda.-Si tiene dudas recurra de inmediato a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, donde será defendido gratuitamente, toda vez que la ley de Defensa del Consumidor lo ampara y prohíbe humillar, mortificar o intimidar a los consumidores.